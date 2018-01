Rindieron con éxito el examen

Bolivia tendrá a sus 12 representantes en la largada de la primera etapa del Dakar 2018, a correrse mañana entre Lima y Pisco. Todos los pilotos bolivianos tuvieron un alivio al superar ayer la revisión técnica y administrativa, que se llevó a cabo en la Base Aérea Las Palmas. Allí, uno de los más felices fue sin duda Wálter Nosiglia, que cumplió 56 años en la jornada.

El piloto de cuadriciclos no habló de su cumpleaños, pero sí dio un mensaje para sus rivales. “Apostamos a ganar el Dakar y para ello nos hemos entrenado bastante. Llegó el momento de poner a prueba la preparación que hicimos. Nuestra estrategia es ir de menos a más, como siempre”, concluyó el único nacional que ha conseguido ganar una etapa en el Dakar, cuando en la versión pasada se impuso en la cuarta jornada.

También se mostró muy motivado Fabricio Fuentes, de motociclismo, al asegurar que tiene la experiencia y preparación necesaria para dar que hablar en esta versión del rally, que contará con 9.000 kilómetros de recorrido. “Tendrá bastante arena el recorrido, pero la verdad estoy listo para superarla”, aseguró el chaqueño, mientras firmaba un autógrafo a un admirador. Los otros nacionales también compartieron con algunos fanáticos.

Otro que no ocultó su motivación por correr su primer Dakar fue Hernán Paredes, de cuadriciclos, que pasó la revisión técnica y administrativa junto a Nosiglia. Ambos posaron para la prensa antes de superar el último control para obtener el visto bueno para largar.

Uno de los más tranquilos fue Juan Carlos Salvatierra, de motos. El Chavo fue el más solicitado por la prensa internacional, pues lo consideran un referente del Dakar en Bolivia y en Sudamérica. “Le agradezco a la gente que en la ruta me apoya y me aplaude, no solo en Bolivia, sino en otros países”, recalcó el corredor, que en 2017 consiguió el décimo puesto.

Último día en el Village

Con la tranquilidad de esperar la partida de mañana, hoy los nacionales tendrán la posibilidad de compartir con los fanáticos en el Village Dakar, donde en los dos días anteriores los visitantes disfrutaron de varios espectáculos de los patrocinadores del rally y de algunas comidas y bebidas típicas de Perú.

Se espera que en la última jornada el lugar esté repleto, pues será la despedida del Dakar de Lima, que un día después partirá hasta Pisco, para luego seguir rumbo a Bolivia. Al país ingresará el 11 y saldrá el 15 hacia Argentina, donde concluirá el 20 de este mes. En todo el trayecto, los pilotos tendrán que superar el frío, el calor y la altitud, obstáculos que frenarán a varios.

Correteos previos

Varios pilotos ayer tuvieron un día de locura para pasar la revisión técnica y administrativa, en especial los que debieron hacer modificaciones en sus máquinas.

La seguridad para los organizadores es prioridad. Para llegar a recoger las credenciales de la prensa, se tiene que pasar cinco controles.

La mayoría de los trabajadores del Dakar son franceses, situación que complica la comunicación, pues no hablan otro idioma que no sea el de su país.

La charla informativa para unos 300 periodistas que cubrirán el Dakar 2018 fue ayer. En la misma se hizo énfasis en la seguridad y en no arriesgar la vida por contar con imágenes inéditas.

Los fanáticos se preparaban para partir hoy con anticipación rumbo a la ruta de la primera etapa del Dakar. El objetivo es ubicarse en lugares estratégicos.

12 bolivianos

1. Juan Carlos Salvatierra Motos

2. Fabricio Fuentes Motos

3. Daniel Nosiglia Jager Motos

4. Wálter Nosiglia Jager Motos

5. Danny Robert Nogales Motos

6. Wálter Nosiglia Cuadri

7. Leonardo Martínez Cuadri

8. Suany Martínez Cuadri

9. Hernán Paredes Cuadri

10. Marco Bulacia Coches

11. Luciano Pérez Coches

12. Rilver Vásquez Coches