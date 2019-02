Hugo Dellien: “Estoy feliz; fue una semana inolvidable”

Es actualmente lo más destacado del tenis boliviano, por su hambre de gloria y porque va por buen camino para alcanzar su objetivo de meterse en la élite mundial de este deporte. El beniano Hugo Dellien, de 25 años, está satisfecho con el gran arranque en este 2019 ya que esta semana consiguió un resultado histórico para el país en el ATP 500 de Río de Janeiro, ya que avanzó desde las clasificatorias hasta los cuartos de final.

Con este logro rompió una mala racha de 35 años sin que un boliviano gane un partido en un cuadro principal de esta categoría. El sueño en Río de Janeiro se acabó el viernes tras quedar eliminado, aunque desde mañana comienza un nuevo reto cuando juegue en el cuadro principal del ATP 250 de San Pablo, que se disputa en pista de arcilla y bajo techo.

¿Qué te deja esta semana inolvidable en Río?

Bastantes aspectos positivos. En lo profesional me di cuenta de muchas cosas, y una de ellas es que tengo que mejorar para poder seguir creciendo a este nivel. Di un paso de calidad en la parte mental lo que considero muy importante porque en esta parte del circuito es más vital que lo físico o que lo tenístico. La diferencia se la hace en la parte mental, en la cabeza. Es solo a través de ahí que se puede avanzar. Creo que dí un buen paso en este aspecto.

¿Cómo te sentiste como profesional en tus primeros partidos en el circuito de ATP?

Llegar a este nivel (ATP) me hace creer que sí puedo seguir avanzando, tengo la seguridad de poder continuar compitiendo a este nivel del tenis. En este momento siento una satisfacción increíble, estoy feliz porque fue una semana inolvidable. Me emociona saber que en Bolivia se ponen felices y orgullosos por los resultados que voy cosechando en los torneos. Esas cosas son impagables.

¿Te imaginabas llegar hasta donde lo hiciste?

No me imaginé llegar tan rápido, pero sabía que en algún momento se me iba a dar porque trabajo duro para eso y lucho para estar entre los mejores del mundo.

Estuviste a un paso de estar entre los cuatro mejores, ¿qué crees que faltó?

Faltó experiencia. Me faltó saber manejar un poquito mejor los momentos difíciles del partido, creo que también influyó la falta de costumbre en partidos de este nivel. Estos fueron los factores que me jugaron en contra a la hora de apretar más para cerrar el partido.

¿Cuál consideras que fue tu mejor partido?

Mi mejor partido fue el de la segunda ronda del cuadro principal (contra el español Roberto Carballés); fue el que jugué mejor y estando muy claro a la hora de plantear el partido. Estuve decidido y concentrado tomando en cuenta que era un duelo complicado, porque aparte de jugar con un rival duro me jugaba muchas cosas, como entrar al Roland Garros directo al cuadro principal. Hice una presión enorme y lo supe manejar bien, eso me da una satisfacción.

¿Qué viene ahora, cómo has planificado los nuevos retos?

Los nuevos retos ahora son, primero, el ATP de San Pablo (Brasil) donde juego el cuadro principal, luego un Challenger en Santiago de Chile, después el Master 1.000 de Miami y un ATP en Estados Unidos. Cambié el calendario para tratar de jugar más torneos ATP y la meta sigue siendo la misma: estar entre los 50 mejores del mundo.

En el torneo de San Pablo volverás a jugar en una pista de arcilla, ¿eso te entusiasma?

Me entusiasma, porque siento que llego bien. A pesar de que las condiciones son desconocidas, sé que es en arcilla y en cancha indoor. Nunca jugué en una pista bajo techo así que veremos cómo nos va. Será una experiencia nueva, de todos modos creo que estamos preparados para hacer un gran torneo.

En marzo vas al Master 1.000 de Miami, ¿cómo pretendes llegar a este torneo?

Va a ser mi primer Master 1.000, voy a llegar con ganas y motivación porque es donde todo el mundo quiere estar. Hay que tomar en cuenta que después de los Grand Slam vienen los Másters 1.000 y el torneo de Miami es el más importante del mundo. Quizá no llegue con ritmo en cancha dura, pero vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera.

¿Cómo es la recuperación que haces luego de una exigente competencia?

Me meto a una piscina de hielo de 5 grados centígrados por 12 minutos, luego hago una buena elongación, una sesión de masajes y termino con una buena fisioterapia para poder liberar todas las contracturas que tenga o los músculos que se me ponen duros por el trajín de partido. La alimentación es unas de las cosas más importantes acompañado de un buen descanso.

¿Te ilusiona seguir ascendiendo en el ranking y qué objetivo te has planteado?

Arrancamos bien el año y tenemos mucho más para dar. En una época del año donde es difícil sumar puntos ya hice cerca de 160, algo muy importante. Vamos a tratar de entrar entre los 50 mejores del mundo, que es el objetivo que me planteé para este año.

¿Cómo has sentido el apoyo de los bolivianos que el viernes te vieron por ESPN?

Fue emocionante porque muchas veces vemos tenis por ESPN y ahora me tocó estar ahí, un boliviano compitiendo por su país. Recibí millones de mensajes, videos y fotos de mucha gente emocionada y sufriendo durante todo el partido. Estoy pasando un gran momento, me siento feliz y tengo fuerzas para seguir adelante.

Es el número 1 de todo el país

Fecha de nacimiento 16-06-1993

Departamento: Beni

Padres: Hugo Dellien Bause y Silvana Velasco Bacigalupo

Trayectoria: Actualmente se ubica en el puesto 113 del ranking mundial de la ATP. En 2018 alcanzó el puesto 100 en la clasificación, dejando atrás 34 años que un boliviano no estaba en el Top 100. Fue el Nº 2 del ranking Junior (2011).