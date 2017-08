Neymar deja el barcelona para irse al PSG

El culebrón futbolístico del verano empieza a resolverse. El astro brasileño Neymar anunció este miércoles a sus compañeros del Barcelona que abandona el club, probablemente hacia el París Saint-Germain, dispuesto a romper la banca por incorporarlo.



"El jugador ha venido a entrenar como estaba previsto y ha comunicado a sus compañeros que marchaba", dijo una fuente del club. El técnico Ernesto Valverde "le ha dado permiso para no entrenar y hacer las gestiones para resolver su futuro", añadió.



El club francés está dispuesto a pagar los 222 millones de euros (262 millones de dólares) de la cláusula de rescisión de su contrato con el Barcelona, convirtiendo la operación en el traspaso más alto de la historia.



Por la mañana se le esperaba en las instalaciones del FC Barcelona, en las afueras de la ciudad catalana, para participar en el entrenamiento con sus compañeros.



El futbolista llegó con gesto serio, con quince minutos de retraso sobre la hora prevista (7:00), conduciendo un coche en el que iba acompañado por tres amigos. Menos de una hora después abandonaba las instalaciones tras haber anunciado su salida del club al que llegó procedente del Santos brasileño en la temporada 2013-2014, en un polémico fichaje objeto de varias investigaciones judiciales.



El Barça fue condenado por dos delitos fiscales por camuflar parte del coste del fichaje, cuyo valor todavía no está claro, y se debe enfrentar próximamente a otro juicio por estafa y corrupción entre particulares, en el que también serán juzgados Neymar y su padre.



Salida conflictiva



Su marcha también puede ser conflictiva. El presidente de la Liga española, Javier Tebas, amenazó con bloquear el traspaso rechazando el dinero de la cláusula de rescisión que debe ser depositado en la sede de su entidad para que Neymar quede libre.



"No aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que (...) está infringiendo normas y leyes" del fair-play financiero de la UEFA, dijo Tebas en una entrevista publicada este miércoles en el diario deportivo As.



Tebas acusa al club parisino de practicar "dopaje financiero" recibiendo "inyecciones económicas de países que regalan jugadores a sus aficionados a costa de quitárselos a otros".



Dada la voluntad del jugador de marcharse, el FC Barcelona también podría negociar con el PSG para agilizar el traspaso o incluso para incluir algún futbolista del club francés en la operación que pueda suplir el agujero que dejará Neymar en el peligroso ataque que formaba con Lionel Messi y Luis Suárez.



Destacado en la gira



El habilidoso delantero brasileño lleva semanas siendo el gran protagonista de la actualidad futbolística, erigiéndose en la principal atención de la gira de pretemporada del Barça por Estados Unidos.



En medio de fuertes rumores, su compañero Gerard Piqué ilusionó a los hinchas barcelonistas con una fotografía en Twitter con Neymar y el mensaje "se queda", pero pocos días después una pelea del brasileño con el recién llegado Nelson Semedo volvió a llenar de dudas a la afición.



Al culminar este viaje, saldado con tres victorias de prestigio ante Juventus, Manchester United y Real Madrid en las que Neymar marcó tres goles, el brasileño se desplazó a Shanghai para participar el lunes en varios actos publicitarios.



Durante su viaje de vuelta el martes se multiplicaron las especulaciones, alimentadas por los enigmáticos mensajes de Neymar en las redes sociales.



Se apuntaron múltiples destinos: París, Doha (Catar) para pasar la revisión médica con el club francés o incluso Brasil, pero finalmente aterrizó en Barcelona por la noche tras haber hecho escala en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).



En el que puede ser su último regate como jugador del Barcelona, Neymar se las apañó para esquivar las decenas de periodistas que lo esperaban en el aeropuerto y mantener hasta este miércoles la incógnita sobre su futuro.