Fiesta mundial

El tráfico lucía infernal que hasta los propios taxistas recomendaban utilizar el metro. Los policías desplegados por las abiertas avenidas de Moscú intentaban poner calma en una jornada en que las principales arterias de la ciudad hervían. Los alrededores del estadio Luzhnikí estaban colapsados, y para acceder había que caminar al menos 1,5 km. La organización trabajaba tensa en la previa al arranque de la Copa del Mundo 2018 en Rusia.

Pero había que acceder, no solo los medios sino también los hinchas que llegaban con entrada en mano para registrarse en los Fan ID (ver nota del costado). Para ingresar a cualquier recinto de concentración había que dejar en manos del agente la maleta, el bolso o la mochila que de inmediato pasaba por el escáner. Nada al azar para los rusos que miran de reojo, como si hasta por momentos les fastidiara el bullicio de los fanáticos que llegaron a ese país.



Por dentro del Luzhnikí ya no había acceso, ni para los que cuelgan en su pecho con la acreditación a cancha. Eso sí, se podía percibir el verde césped casi impecable, cuidado al extremo con un largo cobertor en los lugares sensibles (zona de los arcos) para evitar que la helada de las noches afectara. Rusia-Arabia Saudí abre la Copa y es como si la mesa ya estuviera servida con todo lo que se ha preparado.

Colombianos y algunos uruguayos que sortearon el estresante tráfico para ver aunque sea por fuera el estadio, preguntaban sobre el papel que hará el brasileño Ronaldo en la inauguración y se sorprendían cuando la respuesta era de que será el conductor. Sí, veremos a ‘O Fenómeno’ en un papel poco habitual, con micrófono en mano para llevar adelante la previa al duelo que se anticipa con mucha música, baile y homenaje al anfitrión.

El clima de ayer fue bueno, con un sol que provocó calor -aunque parezca increíble en Rusia- pero en la noche volvió el frío.



La inauguración está marcada para las 10:00 (hb), una hora antes del juego y tendrá como artistas invitados a Robbie Williams, Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi que cantarán ‘Live It Up’, el tema oficial del torneo. Pero no estarán solos, porque la organización ha previsto el sello ruso: nada menos que la soprano Aida Garifullina que engalanará la fiesta. La producción de todo ha sido encargada a Channel One y la dirigirá Felix Mikhailov, considerada la mente creativa de los grandes eventos.

80.000 almas para vibrar

Las entradas fueron vendidas con anticipación y para hoy se esperan al menos 80.000 personas sentadas en las tribunas, entre ellas, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Ayer, en conferencia, confirmó a EL DEBER su invitación de FIFA. Su homólogo ruso, Vladimir Putin, será el invitado de honor en una jornada que se anticipa histórica. “En Rusia se jugará la mejor Copa de toda la historia”, dijo optimista el titular de FIFA, Gianni Infantino, cuando se le preguntó sobre el torneo.

Los voluntarios, vestidos con chamarras rojas y pantalón oscuro, ya saben sus lugares y la señalética que deben llevar para facilitarles el acceso a las personas que lleguen con su entrada en mano. Para acceder hasta el lugar hay que tener el registro, caso contrario se corre el riesgo de no atravesar los anillos de control. Rusia está así, convulsionada y expectante, viviendo un ambiente inédito cuyos hinchas al ver tanto fanatismo, optan por sumarse. Su Mundial está a tan poco de iniciarse que ellos dicen estar preparados.

DESDE RUSIA

Gimnastas y equilibristas

Está previsto que en la inauguración participen 500 bailarinas, gimnastas y equilibristas. El objetivo es que los aficionados en las graderías disfruten desde el primer momento.

El estadio Luzhnikí que hoy será el foco del mundo, fue sede en la final de la Champions League de 2008, de la Copa UEFA 1999 y de los JJOO 1980. Fue inaugurado el 31 de julio del 1956.

Está previsto que el acto de inauguración finalice con la entrega del trofeo por parte del español Iker Casillas (campeón en 2010), acompañado de la modelo y actriz rusa Natalia Vodiónova.

EL FAN ID NO PUEDE FALTAR EN EL PECHO DE LOS HINCHAS



Es vital que las personas que asistan a los estadios de Rusia lleven colgado en el cuello la acreditación del Fan ID, documento obligatorio exigido por las autoridades rusas y alertado también por las páginas oficiales de FIFA. El objetivo es hacer prevalecer la seguridad en la calles de las ciudades sedes que albergan la esperada Copa del Mundo 2018.



Largas filas de hasta de dos cuadras se formaron ayer para gestionar el Fan ID, en las oficinas de Moscú, para recibir el documento que permite tener libre acceso a los lugares de concentración. Tener el documento brinda el beneficio de usar el transporte público y trasladarse de una ciudad a otra, completamente gratis.



Obtener el ‘pasaporte para hinchas’ es un trámite de no más de cinco minutos, la atención de los funcionarios es bastante eficiente a pesar de que muchos tienen ‘tropezones’ por el idioma. Los niños también deben ser registrados en el Fan ID para ingresar a los recintos. Es muy importante también que la entrada sea portada en un lugar visible.

TODO PASA POR LOS ESCÁNERES

La seguridad nacional es un secreto a voces, pues una gran cantidad de agentes de inteligencia están infiltrados entre la gente vestidos de civiles.

Ellos están atentos para evitar cualquier tipo de incidente que puede manchar el ‘megaevento’ del año. Existe una susceptibilidad por las amenazas

del ISIS y de Ucrania, país con el que están en guerra.



El transporte más común es el metro, ya que existen 14 líneas y 214 estaciones, pero en cada ingreso las personas deben pasar sus mochilas, bolsones y otros similares por un escáner para impedir el ingreso de cualquier objeto peligroso.



Los buses son controlados por policías y militares que vigilan en esquinas estratégicas.