“Ahora Boca es 50 más 11 millones en Bolivia”

Te dejamos sus frases:

Oficialmente xeneize. Ahora (que ya lo presentaron) voy a meterle duro para pelear por un puesto. Llego con muchas ganas y cargado de ilusión para hacer bien las cosas y quedarme (ampliar su contrato).

Por un puesto. La verdad, tengo que ir paso a paso. Primero tengo que entrenar y pelear el puesto con un chico que viene jugando (Agustín Rossi). Después, si me toca estar voy a dar todo de mí en beneficio del club y de sus objetivos.

Contrato de tres meses. Es muy atípico, por ahí ha acaparado mucho mi llegada porque soy el único jugador que se ha cambiado de club, pero vengo con ritmo futbolístico, con mucha confianza y creo que eso también me ayuda. Tengo tiempo para demostrarle a Guillermo (Barros Schelloto) que no se ha equivocado al traerme, si me toca (jugar) tengo que aprovechar la oportunidad que me da el fútbol, la vida y Dios.

El único que une a los Bolivianos en este momento es Carlos Lampe. — Claudia Lampe Anez (@ClaudiaLampe) 10 de octubre de 2018

Bolivia hincha de Boca. Si antes Boca era 50 más 1, ahora es 50 más 11 millones en Bolivia. La verdad que me han apoyado mucho (mis compatriotas), lo he sentido. Me lo manifiestan, me mandan muchos mensajes, incluso, algunos aún no he podido leerlos. La gente allá (en Bolivia) está muy contenta por mi llegada a un club tan grande como Boca.

Bienvenida. Superó (mis expectativas) porque me han recibido de la mejor manera, tanto los chicos como el cuerpo técnico. Se nota que hay un muy buen grupo y eso nos va a ser muy fuertes de cara a los que se viene, tanto en el torneo local, como en la Copa Libertadores.

¿Tarde? Tuve la oportunidad de salir en enero. Tenía dos ofertas; una de México y otra de Brasil, pero las cosas no se dieron. Lo dejé todo en manos de Dios, tuve que levantar la cabeza y seguir demostrando mi nivel. (Esta oportunidad) Llegó un poquito tarde, pero llegó este premio con creces al esfuerzo.

No acudió a la Verde. Fue una cosa rara (su fichaje por Boca), lo lógico es avisar con un tiempo de anticipación (que no se podía presentar al llamado de la selección), pero esta vez le comuniqué a César recién el jueves. Por los tiempos y los trámites por el cambio de país, él me entendió. La selección siempre es lo primero, nunca le he fallado.

¿Prefiere a Boca? La decisión de no ir a la selección fue porque recién llego a mi nuevo equipo, a conocer a mis compañeros y al cuerpo técnico. El partido contra el Palmeiras está a la vuelta de la esquina (el 24 de octubre) y el tiempo apremia.

Sentimiento. Con el recibimiento que me han dado, cada día que pasa, estar aquí es un privilegio.

A los futbolistas jóvenes. Les digo que trabajen mucho, que si no se dan las cosas que sigan entrenándose el doble. A nosotros los bolivianos nos cuesta llegar a un fútbol competitivo, me costó llegar mucho a Chile, puedo decir que el doble o quizá el triple, somos pocos los jugadores que estamos en el fútbol de primer nivel. Creo que el consejo que les puedo dar es que tengan mucha perseverancia, que se esfuercen mucho, que se cuiden mucho (…). Ahora el fútbol se define en detalles, en la alimentación en el fortalecimiento físico (…).