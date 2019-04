Alberto Illanes: “Que el entrenador de Blooming trabaje un poquito más”

Alberto Illanes respondió a los cuestionamientos que realizó Erwin ‘Platiní’ Sánchez después de la derrota de Blooming a manos de Nacional Potosí (0-1) el domingo pasado en el Tahuichi. El DT de la academia no se fue de frente en contra del árbitro, Alejandro Mancilla, pero dejó entrever que favoreció al cuadro potosino. “No me gustaría ganar de la forma que ganó Nacional. Ojalá que nunca nos pase eso”, indicó Sánchez en la conferencia de prensa.

Nacional Potosí le ganó a Blooming en su casa para seguir líder

Ante esas aseveraciones, Illanes destacó las individualidades de algunos jugadores de Blooming, pero mandó a trabajar más al cuerpo técnico comandado por Sánchez. “Lo único que le pediría al entrenador de Blooming es que trabaje un poquito más, sobre todo cuando juega de visitante. Acá en Potosí no viene a jugar los partidos, él viene a no perder, yo creo que con esa clase de jugadores importantes del país alguito más se podrí hacer”, declaró al programa radial Los Más Buscados de DIEZ.

El técnico potosino, que ve injustas las apreciaciones de Sánchez, destacó el nivel de los seleccionados nacionales que juegan en el equipo celeste. “Tuve viendo las declaraciones y me parece injusto, tomando en cuenta que Blooming es una gran institución con una infraestructura espectacular y con jugadores de selección como Cordano (Rubén), Fernández (Roberto), Vargas (José) y Leo Vaca, que son futbolistas importantísimos”, añadió.

DECLARACIONES DE SÁNCHEZ DESPUÉS DEL PARTIDO ANTE NACIONAL

Agregó que la victoria fue gracias al trabajo técnico que realizó al estudiar previamente al rival. “La lectura de todos los videos que vimos es que Leo Vaca va por derecha, Arano (Paúl) que se mete al medio y llega a cabecear o define permanentemente él. Las pasadas permanentes de Fernández (lateral izquierdo), esas tres salidas le tapamos a Blooming y con eso creo que supimos manejar el partido y los tiempos”, destacó.

“Lo que me preocupa y lo que me extraña es que el técnico no reconozca que nosotros tácticamente lo superamos al rival. Eso está claramente establecido. Creo que hay que saber reconocer el trabajo de los técnicos nacionales. Todo mi cuerpo técnico es nacional”, sentenció.

Erwin Sánchez: “Tengo un grupo bajoneado, pero lo vamos a levantar”

Sobre la actuación de Mancilla no quiso referirse, pero señaló que fueron muchos los partidos en los que se vieron perjudicados por el tema arbitral. Illanes cerró poniendo el foco en Bolívar, equipo al que enfrentarán el viernes (20:00) en la Villa Imperial, en otro partido ante un rival directo por el título del Apertura.