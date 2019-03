Allegri deja fuera a Cristiano Ronaldo del próximo partido

Cristiano Ronaldo, autor de un triplete el martes que supuso la clasificación de la Juventus para los cuartos de la Liga de Campeones, no jugará este domingo en el campeonato italiano contra el Génova, anunció este sábado su técnico Massimiliano Allegri.

"Se queda en casa, necesita descansar, ha jugado mucho. En este momento, hacerle jugar más sería demasiado arriesgado", declaró Allegri en conferencia de prensa.

"No necesito convencerle, hablamos ayer, le expliqué mi punto de vista sobre el programa a seguir hasta cuartos de final y estaba de acuerdo", añadió.

Tras eliminar al Atlético, la Juventus jugará con el Ajax en cuartos de la Champions, un partido crucial para el campeón italiano, que cuenta 18 puntos de ventaja con el Nápoles en la liga, a falta de 11 jornadas.

Allegri se mostró sereno cuando le preguntaron por la posibilidad de que sancionen a la estrella portuguesa por haber hecho un gesto obsceno al final del partido contra el Atlético.

"¿Será suspendido? No creo. El martes cada uno lo celebró de una manera diferente. Habían 42.000 tifosi y se podría suspender a todos. No tememos una suspensión que no llegará", dijo.