Aparece el video de la agresión de César Farías en el aeropuerto

El periodista José Pomacusi publicó en su cuenta en Twitter las imágenes del momento en que César Farías, DT de la selección y de The Strongest, agrede a un ciudadano llamado Adolfo Fernández en el aeropuerto de Viru Viru. El hecho sucedió a finales de septiembre.

En las imágenes se puede ver el momento exacto en que el entrenador atigrado arremete con una patada en contra de Fernández.

APARECIÓ EL VIDEO DE LA AGRESIÓN

- Patada al descuido (apareciendo por sorpresa, desde un costado) en el pecho de la persona agredida

-No fue pelea de frente

- Fue en Viru Viru



¿Es esto lo que se espera del técnico de una selección? pic.twitter.com/5VXUdn1QLm — Pepe Pomacusi (@PepePomacusi) 29 de octubre de 2018

Según contó el agredido, días después, el hecho sucedió cuando la delegación de The Strongest llegó al aeropuerto Viru Viru para un día después disputar el encuentro que acabó en derrota contra Blooming (2-1). “Todo sucedió cuando mi persona estaba en el sector donde se recogen las maletas. Allí me agredió y ante la presencia de varios integrantes del plantel. Hasta ahora no sé los motivos”, sostuvo Fernández.

Fernández demandó a Farías el 9 de octubre y al día siguiente la acusación fue desestimada por el fiscal José Luis Flores. Según el abogado Christopher Balcázar, que asumió la defensa del seleccionador y de su colaborador Carlos Pino -denunciado también por Fernández-, dijo que no existen pruebas del hecho y que hay que analizar también el contexto porque Fernández es un reconocido hincha de Bolívar.