Araúz: “De visitante mi actuación será determinante”

Con los pies sobre la tierra, el arquero de Royal Pari, Jorge Araúz, dejó atrás el triunfo resonante sobre The Strongest y apuntó a Wilstermann, el próximo rival en Cochabamba, donde el portero será clave para sumar. “Tengo claro que de visitante mi actuación será determinante”, afirmó.

Araúz, de 23 años, pasa por un buen momento. Tiene el arco menos vencido del torneo (le hicieron solo 4 goles) y, además, en este torneo recibió una sola tarjeta amarilla, algo que tiene conforme al técnico Roberto Mosquera.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Así atajó Araúz el penal que pudo cambiar la historia

“Estoy agradecido por la confianza que me brinda el entrenador, aunque sé que debo trabajar muy duro para mantener el nivel”, señaló Araúz, que en el anterior torneo se la pasó en el banco de suplentes, pues el titular era Diego Méndez.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Lampe, muralla y figura en el Huachipato de Chile

La llegada de Mosquera le cambió la vida a ‘Manotas’, como conocen a Araúz desde chico. El técnico peruano lo puso de titular y no lo sacó más. Ya pasaron 15 encuentros y solo acumuló dos tarjetas amarillas. “La continuidad es importante para cualquier jugador. Yo fui paciente y me llegó la oportunidad que he sabido aprovechar”, contó.

De los siete partidos que jugó en este Clausura, Royal solo disputó un partido fuera de Santa Cruz. Fue ante Aurora en Cochabamba, donde ganó. El fin de semana debe volver al valle para visitar a Wilstermann, el último campeón, y Araúz sabe que su desempeño será determinante porque el rival ataca mucho, más si juega de local y con su hinchada.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Gílbert Álvarez jugará en el fútbol de Arabia Saudita

“Tengo que estar concentrado, sobre todo en los balones aéreos”, concluyó.

Planifica el partido en Cochabamba

Hoy se conocerá cuál será el plan de trabajo del DT Mosquera durante la semana, de cara al partido ante Wilstermann, el domingo en el valle. Una de las posibilidades, en busca de ganar, es que el equipo se vaya con anticipación a Cochabamba.