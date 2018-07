Asbel: “Los insultos llegaron hasta amenaza de muerte”

Firme y fortalecido, así terminó el presentador, comentarista y relator de las transmisiones del Mundial de Rusia 2018 para Bolivia, Asbel Valenzuela, después de sufrir ‘ciberbullying’ durante su participación en este equipo de profesionales de la Red Uno y la Red Unitel. El paceño, de 39 años, confesó a DIEZ.bo que recibió amenazas de muerte y que tuvo que aplicar un plan de seguridad personal durante su estadía en Santa Cruz. Además, hizo un llamado a la sociedad boliviana para que exista mayor tolerancia.

Asbel, la noche del domingo respondió a las personas que le hicieron ‘ciberbullying’. ¿Siente que se sacó un peso de encima?

No me siento más libre. Siempre vamos a ser foco de atención. En este caso nos hemos encontrado con la realidad -sobre todo con el ‘ciberbullying’- para que esto pare en algún momento tal vez para otras personas que no pueden defenderse o sean sometidas al libre albedrío de cualquiera que se ponga en su computadora o escriba desde sus teléfonos. Creo que a veces desemboca toda su rabia, toda su bronca -tal vez- de su propia vida en alguien que es público, simplemente para ser parte de todo ese movimiento (de agredir a una persona).

Llamó idiotas y cobardes a sus agresores…

Hacía alusión al que escribe, el que tiene tiempo para escribir de otra persona es un idiota porque se supone que estás ocupado, estas con otras prioridades en tu vida, para mí es una locura. Normal sería escribir con el afan de corregirlo y de que mejore. Una crítica constructiva la acepto, pero los insultos han llegado hasta amenazas de muerte. Sé que son cobardes, todo este tiempo me estuvieron amenazando. No he dicho nada. Si tienen críticas, háganlas, pero con respeto, como tiene que ser. Por qué amenazan sin sentido, ¿para amedrentarme, para que tenga miedo? No le he hecho nada a la gente.

¿Cómo pudo cargar con tanto peso en este mes?

Con mucha madurez, lo de anoche no era rabia ni bronca. Simplemente quiero que reflexionemos como sociedad, por eso dije varias veces eso, no fue ni pataleta ni nada por el estilo. No estamos bien, hoy me tocó a mí, lo supe manejar y me supe cuidar nada más. No tenía otra, tenía que cumplir mi labor, tanto en las trasmisiones como en el canal (Red Uno). Me tocó llevar una mochila muy pesada.

¿Usted escucha cuándo se lo corrige?

Estoy convencido que si me equivoco o estoy errado podemos debatirlo con la actitud necesaria. A mí me encanta tener el diálogo con la gente, me fascina, pero no con insultos ni con amenazas ni con burlas sin conocerme, eso es lo peor. No me conocen, no saben cómo soy.

Las críticas iniciaron por su tono de voz…

Han sacado una conclusión de la voz porque ese fue el punto de inflexión en realidad y se fue desencadenado en otras situaciones. ¿Qué puedo hacer, volver a nacer? ¿Hacerme una operación de la garganta para cambiar el tono de voz? Es algo tan personal, que es una locura pensar en una situación así.

“¿Por qué no se prepara?”, “Debería cambiar su tono de voz”. O sea eres una payasada para todos. ¿Qué puedo hacer? Son situaciones extremas.

Ernesto Moreno, Ernesto Rojas, Asbel Valenzuela y Pablo Bustillos. Foto: Internet

¿En qué derivaron las amenazas?

Adoro Santa Cruz, me encanta esta bella ciudad, pero sí me he tenido que cuidar mucho en este tiempo por las amenazas. No he dicho nada, pero he vivido tensionado todo el tiempo.

¿Pensó en dar un paso al costado? ¿Por qué en el trayecto de las transmisiones ingresó Marco Chávez?

La presencia de Marco Chávez fortalece precisamente el apoyo que me da el canal para darme más tranquilidad y confianza. La suma de Marco fue elemental para todo eso, para mostrarnos un equipo como tal, siempre fue la idea, pero no sabíamos cuándo se iba a plasmar.

¿Quién lo sostiene para en estos momentos críticos?

Tengo a mi papá que vive en La Paz, mi madre que está en España con mi hermana y listo, no tengo más. Creo que siempre me he fortalecido en eso, en mi soledad y la madurez en el trabajo que hago hace tantos años me ha ayudado a mantener estas situaciones. No he tenido que lidiar con problemas familiares que, en su momento, se pueden volver muy pesados, en este caso la cruz la he tenido que cargar solo y eso me ha permitido no tener ese inconveniente mental (de pensar en su familia) y he podido sobrellevar de la mejor manera todos estos acontecimientos.

Se lo ve maduro y firme en su trabajo, ¿desde cuándo inicia su carrera?

Comencé a mis 12 o 13 años haciendo cámaras en ATB, mi necesidad siempre fue meterme al tema periodístico. Después pasé a Televisión Boliviana y fui coordinador a mis 14 años. Luego me tocó ser productor -siempre en el tema deportivo- del programa de Óscar Dorado (Más Deportes). Posteriormente, produje competencias como Copa Confederaciones en México 99, cuando tenía 18 años. El 2000 me animo a hacer un programa con un grupo de amigos (El equipo deportivo). Y en 2006, acepté la invitación de Fernando (Turco) Berdeja que me trae a la Red Uno y desde ese instante estoy aquí.

Ahora después de más de 25 años de trabajo es apuntado…

No pretendo gustarles a todos, es normal porque esto es televisión. Solo exijo respeto, podemos hacer cambios, seguro que sí; podemos mejorar, seguro que sí, pero con respeto.

Siempre hablan de su estilo, ¿quiénes influyeron para adquirirlo?

He tenido presencias muy importantes, a mí me ayudó mucho un periodista que es muy reconocido en La Paz, Marco Tarifa. También aprendí bastante de Óscar Dorado y siempre he admirado a (Alfonso) ‘Toto’ Arévalo. Asimismo Fernando Berdeja me ha colaborado muchísimo en el estilo que tengo. Son los periodistas que me han ayudado a tener esto que es propio, yo no se lo he copiado a nadie

¿Ha sido un episodio muy duro?

Hay que entender los procesos y no ser 'cortoplacistas', veamos un proceso, un cambio y no ataquemos de entrada. Eso me pareció bastante injusto y no solo conmigo, sino con la gente que está empezando en diferentes rubros. Hay que comenzar en algún momento… valoro mucho haber estado con (Ernesto) Moreno que ha transmitido cinco mundiales, yo acabo de relatar el primero. ¿Cómo le fue a Moreno hace cinco mundiales atrás? No lo sabemos, es todo un misterio.

Asbel Valenzuela y Marco Chávez. Foto: Internet

Asbel, ¿qué mensaje puede dejar después de esta amarga experiencia?

El fútbol es muy apasionado, el fútbol nos da muchas libertades y el deporte como tal nos trae las mayores alegrías. Seamos maduros y tolerantes para aceptar a cada uno de los actores. No importa si te gusta o no, pero mantengamos el respeto, eso nos hará una sociedad deportiva más rica. Vivimos en una sociedad de muchas críticas -destructivas-, de mucho lastimar a nuestras instituciones y a nuestros jugadores. Seamos un poco más amplios de pensamiento.