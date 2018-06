Asbel sale al frente de las críticas a su relato

"Es parte del negocio, no tengo ningún problema en aceptar y corregir", dijo Asbel Valenzuela, el periodista y presentador de la red UNO que desde que comenzó el mundial (jueves 14 de junio) ha sido blanco de numerosos memes y críticas que cuestionan la calidad de su trabajo.

Sin embargo, también hace referencia a que hay cosas que lo identifican como persona y que no puede cambiar solo por dale gusto a los demás. Sabe que la posición mediática en la que está lo hace vulnerable a los 'dardos' del público al que no le gusta la forma en cómo relata los partidos de fútbol o incluso su timbre de voz.

"Lamento que esto se haya convertido en un tema nacional. Hay mucha gente que se escuda, que es cobarde, porque abrió páginas con el exclusivo afán de hacerme daño. No entiendo. No sé el daño que les esté causando. No es una queja", dijo Valenzuela al diario Página Siete.

Las redes sociales fueron el canal que se usó para mostrar la disconformidad con la presencia de Asbel, que en este Mundial, forma parte del equipo de transmisión que integran periodistas y presentadores de la red naranja y de Unitel.

Muchos incluso pedían la inclusión de Fermín Zabala (comentó en el duelo México-Alemania) y la salida de Valenzuela, una situación que él no ha contemplado y que más bien, por esas críticas, se ha sentido más fortalecido y confiado de hacer un trabajo serio y responsable.