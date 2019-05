Así le respondió Carlos Pontons a Yimy Montaño

"Jamás voy a permitir que mi apellido esté en el ojo de la tormenta", dijo Carlos Pontos, vicepresidente deportivo de Oriente Petrolero, que este miércoles brindó una conferencia de prensa para aclarar lo que ayer dijo el presidente del club, Yimy Montaño. El titular refinero señaló a Pontons como una de las personas que supuestamente se benefició económicamente gracias a prestamos de dinero a la institución.

¿Montaño renunciará a la presidencia de Oriente?

El directivo dijo que por su honorabilidad está en la obligación de aclarar que ante la falta de dinero en el inicio de la temporada y tras la renuncia de José Ernesto 'Keko' Álvarez a la presidencia, él junto a los pocos directivos que quedaron tuvieron que hacer un préstamo de 100.000 dólares para 'dar el puntapié inicial', "incluso cubriendo las dos planillas que habían quedado pendientes de la anterior gestión".

Pontons mostró un documento de una hipoteca en el que indica que se puso un terreno de su familia como garantía para dicho préstamo y que el dinero lo entregó un prestamista que nada tiene que ver con la institución y que la transacción se hizo con el 3% de interés.

"Todo el trámite que se hizo figura en Derechos Reales. Aclaramos que ya se devolvió el dinero y lo hicimos en cuatro meses. Se pagó todo con el interés, solo falta quitar la hipoteca. Esto para limpiar mi apellido y mi honorabilidad", dijo.

El directivo fue más allá y reveló una parte de los temas que se trataron la noche de este martes en reunión de directorio que él calificó como un desahogo. Pontons afirmó que personalmente preguntó a Montaño qué quiso decir cuándo dijo que él sería uno de los más beneficiados con el préstamo. "Lo que me contestó fue que el beneficio que había tenido es que se había devuelto esos 100.000 dólares; yo respondí que a la opinión pública le queda el comentario, de que yo me beneficé con algo y le dije que eso es injusto. Se estaba mandando mensajes subliminales para hacerme quedar mal", indicó.

Renuncia y te vas a tu casa

"Agarrar y querer manejar uno solo el club es imposible, uno siempre tiene que buscar la unidad, el grupo para llevar a Oriente a los sitiales que les corresponde", dijo Pontons a tiempo de referirse a la declaración de Montaño de que estaba cansado y que se sentía solo en Oriente.

"Yo no me siento cansado, el día que yo me canse me voy (...) yo le dije a él (Montaño) que si se sentía cansado no hay para que salir a llorar, uno renuncia y se va a su casa; molesta este tipo de cosas malintencionada", apuntó.

Renovación

Carlos Pontons considera que este es el momento para la renovación en Oriente dejando a un lado el "reciclado de otras gestiones en las que me incluyo yo", esto para darle paso a gente joven con ganas y que coloque al club en el lugar que se merece.

"Es bueno que venga un grupo nuevo, con una nueva visión ya no el reciclado de otras gestiones y me incluyo, creo que hay que darle paso a gente nueva. Oriente se merece mucho más, en onco años que hemos estado solo ganamos un torneo, han pasado 22 campeonatos y no hemos coneguido el título, eso significa de que no se han hecho bien las cosas".