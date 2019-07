Aurora le da walk over a Guabirá

Aurora le dio walk over a Guabirá, este sábado en el estadio Bicentenario de Aiquile. Luego de 15 minutos, el árbitro central Orlando Quintana le informó al capitán del equipo dle pueblo que el partido fue "suspendido" y luego informó que el duelo "no se juega por ausencia del Guabirá". Se debe aplicar el articulo 44 del reglamento de campeonato.

El juez Quintana explicó que no se jugó por ausencia del rival, que es lo mismo que "walk over". Solo que hoy no se usa ese término inglés. Hubo confusión porque en un principio lo dio como "suspendido", pero luego aclaró la figura y explicó que la Comisión Técnica de la División Profesional determinará si hay descenso para Guabirá.

"El horario de los partidos será señalado en la convocatoria oficial de cada temporada deportiva, el mismo que deberá cumplirse estrictamente. Si pasado diez minutos de la hora señalada para el inicio del partido, uno o los dos clubes no estuvieran reglamentariamente en el terreno de juego, el árbitro informará al comisario de la División Profesional y registrará en la planilla y se perderá la condición de club afiliado a la División Profesional de la FBF", señala el artículo 44 del reglamento de campeonato.