Azkargorta: “No exportamos jugadores e importamos mediocridades”

El exdirector técnico de la Verde, Xabier Azkargorta, cuestionó el manejo del fútbol boliviano en su conjunto e indicó que no se debe vivir del recuerdo. El ‘Bigotón’ también salió en defensa de la selección nacional, que fue muy criticada por la afición, luego de quedar eliminada de la Copa América de Brasil.

Bolivia fuera. Críticas despiadadas. Nuevas propuestas.Viejas algunas. Mucha gente desubicada. Demasiada polvareda para esconder realidades. ¿Cómo estamos? El 93-94 ya pasó. No valen comparaciones. No exportamos jugadores e importamos mediocridades. Dicen que son más baratos. Uf

En el mismo mensaje llamó "desubicada" a las personas disconformes con el combinado nacional.

Sigo pensando que hay que pagar facturas en la formación no dar plata a los equipos profesionales. NO PERMITIR CONTRATAR A LOS EQUIPOS DEUDORES. No olvidar que el patrimonio del fútbol son los jugadores y que el 10 de Bolivia es, será siempre Etcheverry. No nos roben el fútbol