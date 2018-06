Baldivieso: “En el debut estuvimos en los ojos del mundo”

A pocas horas del inicio del Mundial de Rusia 2018, el cochabambino Julio César Baldivieso habló de sus favoritos, de lo que significa disputar un torneo de esta envergadura y de lo que siente un futbolista cuando está cerca del debut. ‘El Emperador’, que ahora es entrenador, integró la selección boliviana que logró la histórica clasificación para el Mundial de Estados Unidos 1994. El exvolante recordó algunos de detalles de la participación de la Verde en esa copa.

Nombró a cuatro favoritas para quedarse con la corona (Brasil, Argentina, España y Alemania) y de los jugadores que son candidatos para ser los reyes planetarios, aunque dejó escapar un deseo como sudamericano, al afirmar que mejor si el elegido sale entre Messi y Neymar. A continuación, ‘El Emperador’, que ya dirigió a dos selecciones nacionales, Bolivia (2015-16) y Palestina (2017-2018), se confiesa.

¿Cuáles eran tus sensaciones antes del inicio de la Copa del Mundo de 1994?

Las sensaciones que sentía eran de mucha alegría y de mucha ilusión de poder jugar una Copa del Mundo, que es lo máximo a lo que puede aspirar a tener un jugador en su carrera.

¿Pudiste dormir en la previa del partido?

La verdad que yo estaba tranquilo porque teníamos un buen equipo, además de que estábamos a la altura de disputar una Copa del Mundo. Sí era preocupante jugar frente a Alemania el partido inaugural por los jugadores que tenía en esa época, entre ellos el atacante Jürgen Klinsmann y el volante ofensivo Lothar Matthäus (en ese Mundial jugó de líbero).

¿Qué se hablaba en el grupo y qué les decía el profesor Xabier Azkargorta antes del debut ante Alemania?

Más allá de lo que nos decía el entrenador Azkargorta, pasaba por el convencimiento de lo que habíamos hecho en las eliminatorias sudamericanas, donde le habíamos ganado por primera vez a Brasil, y eliminado a Uruguay. Obviamente que el trabajo del profesor y de su cuerpo técnico fue importante.

Te puede interesar:

¿Y la motivación estaba por las nubes?

Para mí fue siempre motivante jugar para la selección nacional. Obviamente que el Mundial es único, si no vean lo que está pasando en este momento por la Copa del Mundo de Rusia.

Cuando se informó que el primer rival que iba a enfrentar Bolivia en el Mundial era Alemania, ¿qué jugador se te vino a la cabeza?

Todo se me vino a la cabeza, comenzando de la rica historia en mundiales de Alemania y de los grandes jugadores que siempre tiene y que son unos monstruos, pero nosotros estábamos bien preparados para enfrenarlos.

¿Fue positivo o negativo para ustedes debutar contra un gigante del fútbol?

Positivo desde todo punto de vista, en el debut estuvimos en los ojos del mundo. Entonces, claro que fue importante para todos y creo que ha marcado el camino de varios de nosotros en el futuro que nos esperaba.

¿Qué fue lo que te impresionó de ese torneo?

Toda la logística que se armó, y la gente. Para nosotros fue inédito y muchos supimos aprovechar ese momento. Recordar esos momentos me produce nostalgia, pues ha pasado bastante tiempo y hasta ahora no podemos llegar nuevamente a una Copa del Mundo.

¿Crees que Bolivia tenía gente para avanzar a segunda fase del grupo C (Alemania, España y Corea del Sur)?

Por supuesto, creo que si muchos de nosotros hubiéramos tenido más experiencia, la participación de la selección habría sido más importante. En mi caso tuve la satisfacción de ser el jugador más joven dentro de la cancha en el debut. Por eso mismo para mí fue mucho más dificultoso.

También puedes leer:

Pasando a la actualidad, ¿cuál es tu favorito para ganar la Copa de Rusia 2018?

En Europa, España y Alemania, y en Sudamérica, Brasil y Argentina. Uruguay también puede dar que hablar porque ha tenido un recambio importante en el medio campo, y cuenta con una gran defensa y un excelente ataque.

¿Quiénes pueden sorprender?

Cualquiera puede sorprender, y por ello es que las sorpresas hay que verlas en el Mundial, una vez muestren sus armas las 32 selecciones participantes.

¿Y quiénes son candidatos a convertirse en mejor jugador?

Evidentemente que tiene que salir de entre Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brasil) y Cristiano Ronaldo (Portugal), que son los tres jugadores que han destacado en los últimos años. Como sudamericano quisiera que sea Messi o Neymar.

¿El fútbol sudamericano se ha quedado o ha crecido en relación a los europeos?

Absolutamente todos hemos crecido, pues ya no hay muchas diferencias.

¿Ves a una Bolivia en un futuro cercano logrando el cupo a un Mundial?

Yo tengo que decir lo que siento y lo que percibo pues no tengo que quedar bien con nadie. Mientras que no se haga un proyecto serio en menores y un proceso importante los resultados van a ser los mismos. Aquí no hay mesías en el fútbol, todos sabemos cómo se juega y lo que hay que hacer es trabajar. Ahora otra cosa es que se dejen engatusar los dirigentes bolivianos con gente que viene de afuera. En todo caso siempre espero que le vaya bien a la selección.