Baldivieso criticó a Vigevani por respuesta a Villegas

Julio César Baldivieso, técnico de Always Ready, no se calló nada y disparó en contra de César Vigevani timonel de Bolívar. La molestia del 'Emperador' es porque Vigevani explicó los motivos el porque dos jugadores académicos no acudieron al llamado del seleccionador nacional Eduardo Villegas.

Vigevani respondió a críticas de Villegas

"El extranjero primero debería respetar al país y ganar algo para poder hablar de la selección. Hay gente que nació con una estrella, venir a dirigir un año a Bolivia y luego dirigir al gran Bolívar, que no se le da cualquiera. A nosotros los bolivianos nos cuesta un montón, pero hay extranjeros que son privilegiados", dijo Baldivieso al programa de radio La Red Deportiva.

"Quién es él para hablar de mala planificación y demás, si habla de códigos debería callarse o que ganó en el país. Como hay improvisados que llegan a un equipo grande de la noche a la mañana y se creen que son los mejores del mundo hablan cualquier cosa", acotó.

Baldivieso pidió que se regule los contratos de los entrenadores extranjeros en el país. El DT del CAR, contó que en su experiencia fuera del Bolivia le tocó atravesar duros momentos por ser extranjeros.

"La FBF y el Ministerio de Deportes debería tomar cartas en el asunto, porque en los contratos de los extranjeros se les permite todo, pienso que debería estar prohibido hablar de la selección nacional y de la altura", finalizó Baldivieso.