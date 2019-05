Triunfo olímpico de Blooming en el clásico cruceño

Con un golazo para enmarcarlo y a los 90 minutos. Otra vez, la calidad de Paúl Arano que, con un tanto olímpico, definió el clásico cruceño a favor de Blooming sobre Oriente que lo mantiene con la ilusión de pelear el título. La academia está en la tercera ubicación, con 44, a siete del líder Bolívar (51), cuando restan tres fechas para el final del torneo Apertura. La noche de este domingo fue 3-2 a favor de los celestes, que se sintieron más locales que nunca.

Se hizo una costumbre para Blooming amargar a Oriente, justo en el momento que más duele, sobre el final del partido. Arano puso el balón en la esquina y se la jugó. Le pegó decido con la cara interna del pie derecho y el balón no le falló, se metió al fondo del arco de Quiñónez que salió para anticipar y se sorprendió por la acción de Arano que no le dio tiempo para reaccionar a tiempo.

Fue el 3-2 que generó la locura de los celestes, que ya se están acostumbrado a celebrar de esa manera, como más le gusta al hincha y como más le duele al rival, pues lo dejó nuevamente sin reacción.

Fue un primer tiempo jugado con intensidad, con momentos para cada equipo que apostaron a atacar y sin mucho juego por la mitad de la cancha, lo que hizo un duelo entretenido. Con sistemas tácticos diferentes. Ambos apostaron por el juego por las bandas para hacer daño.

Oriente tuvo más profundidad en los minutos iniciales, pero no tuvo efectividad. En siete minutos los refineros, dirigidos por Mauricio Soria, tuvieron dos oportunidades para abrir la cuenta. La primera fue de García que no pudo pegarle al balón tras un disparo de Castillo que cruzó el arco y encontró solo al carrilero derecho refinero que se lamentó por no concretar.

Luego, Pérez recibió un pase de Sperduti al borde del área y disparó con zurda, pero el balón salió desviado y el arquero Cordano no tuvo que intervenir en ninguna jugada de riesgo de Oriente que le faltó convicción hasta ese momento.

Blooming reaccionó y tomó el control del juego, por lo que generó dos chances claras para anotar. La primera fue de Rafinha, que le ganó en velocidad a Raldes y cuando quedó frente al arco disparó, pero se encontró con una gran reacción de Quiñónez que despejó el esférico. Después Latorre casi sorprende al portero refinero con un disparo suave desde el borde del área, aunque el balón se fue rosando el travesaño.

La academia ya era un poco más, pues sentó presencia porque apareció Arano que se asoció bien con Fernández, por la izquierda, y fueron sacando ventaja de la lentitud de los defensores refineros. Una combinación entre ambos acabó con un centro del lateral izquierdo al corazón del área, donde apareció como una ráfaga Rafinha que le ganó a Olguín, pues Raldes se quedó a tapar a Barros. El brasileño solo colocó con derecha dejando sin reacción a Quiñónez (34’).

Pero la reacción de Oriente llegó rápido, solo tres minutos después Sperduti empató con un disparo de zurda y de primera, luego de un balón que quedó sobrando en el área grande. El argentino venció a Cordano, que no pudo reaccionar (37’). Así se fueron al descanso.

Segundo tiempo

En la segunda parte, Oriente volvió a ingresar mejor, pero nuevamente perdonó y terminó pagando caro esa falta de eficacia en los últimos metros.

Soria había apostado por el ingreso de Óscar Ribera en lugar de García para tener más desborde por la banda derecha, aunque lo consiguió muy poco. El lateral erró la situación más clara para los refineros, a los 46’. Tras un centro de Mugni desde la izquierda ingresó solo casi debajo del arco, pero no pudo pegarle al balón que se pasó entre sus pies. Increíble, nadie de Oriente podía creer lo que perdió Yuyi.

Blooming se paró bien en su campo y apostó al contragolpe, lo le dio muy buenos resultados. La academia volvió a festejar anotando el segundo tanto. En su afán de despejar el balón se lo dejó a Fernández que ingresó por la izquierda y sacó un disparo rasante con zurda que venció a Quiñónez (70’).

Pero Oriente volvió a reaccionar, pues siempre lo buscó, aun dejando su campo desguarnecido. A los 82 minutos, Pérez puso la cabeza a un centro fuerte a media altura de Mugni desde la izquierda y venció a Cordano, que quedó en medio camino.

Oriente lo apretaba, quería más, mientras que Blooming, a su manera, esperaba para dar la estocada en una contra. Vargas, que ingresó por Sánchez, tuvo una clara pero su disparo cruzado se desvió en un defensor rival y de ahí llegó el tiro de esquina que Arano transformó en una nueva victoria que mantiene el sueño celeste y que agravar una crisis en el campamento albiverde.