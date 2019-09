Blooming apunta a su levantada afianzándose en cuatro pilares

Rafinha es un jugador fundamental en el equipo. No comenzó el torneo por una lesión, pero desde su regreso ha marcado goles clave. Foto: Fuad Landívar

En Blooming entienden que ya es hora. No hay más espacio, no hay más tiempo, es momento de la reacción celeste y San José (19:30) se presenta como el primer escollo. Los celestes han tenido un Clausura turbulento, no ganan desde la fecha 10 y han perdido tres partidos en el Tahuichi. En el Apertura, en cambio, fueron grandes protagonistas y de ese equipo que sacudió al hincha, hoy van de entrada Rubén Cordano, Junior Sánchez, Paúl Arano y Rafinha.

Se fue Roberto Fernández, Rafael Barros se recupera de una operación de cruzados, José María Carrasco y Cristhian Latorre están suspendidos, pero queda la base. Y es en ellos en quienes se asienta la esperanza de una reacción celeste. Cordano ha recuperado la confianza en el arco, Sánchez juega cada vez mejor y se convierte en uno de los mejores volantes del país mientras Arano y Rafinha además de generar juego, tienen plena licencia para pisar el área rival.

En la general suma 60 puntos al igual que San José y para aspirar a uno de los tres cupos que quedan para la Libertadores (Bolívar ya tiene uno), es necesario ganar y darle pelea a The Strongest (73), Nacional Potosí (67) y Wilstermann (65) que están un poco más arriba. De eso son conscientes los jugadores y el cuerpo técnico que comanda Erwin Sánchez y es por eso que la apuesta está centrada en ganar como sea para tomar impulso antes de la segunda rueda.

Hay cambios obligados por suspensiones ya que la expulsión de Carrasco en el 1-1 ante Guabirá, en Montero, originó el regreso de Leonardo Urapuca en la zaga, además de José Vargas que irá en el medio por Latorre. La otra posible variante es la inclusión de Gabriel Ríos de entrada por Clodys Menacho en ofensiva o de César Menacho también en ese lugar.

San José, entre tanto, llegó ayer tras superar días turbulentos luego por el reclamo de deudas al plantel. Carlos Saucedo que se había apartado de las prácticas, al final arregló su situación (con un plan de pagos) y retornó al plantel por lo que el técnico Miguel Ponce lo incluirá en el equipo titular.

Posibles alineaciones

Blooming: Cordano; A. Arano, Sandona, Urapuca, E.Vaca; Vargas, Sánchez, Rafinha, P. Arano; Menacho y Blanco

San José: Banegas; Juárez, Rodríguez, Barrera, Torrico; D. Torrico, Gutiérrez, Sanguinetti, Ramallo y Saucedo