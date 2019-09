Blooming mira la acumulada y apunta a la Libertadores 2020

La ilusión de la familia bluminista de volver a ver a su equipo en una Libertadores, luego de 10 años, está rejuvenecida. La academia cruceña tiene 63 puntos en la tabla acumulada y se ubica a solo cinco puntos de Wilstermann, que hasta el momento tiene en sus manos el último cupo (Bolivia 4) del torneo de clubes más importante del continente, en su versión 2020. Los celestes tienen la meta de meterse entre los 4 equipos clasificados a la Copa.

La repartición de premios en el fútbol boliviano dependerá de la campaña de Bolívar, ya que este fue campeón del Apertura y ya tiene asegurado su lugar en la Libertadores. Si gana el Clausura, tendrá un premio económico dando más opción a los de abajo. Esa opción es una figura provechosa para Blooming, ya que tendría más chances de obtener el cupo de Bolivia 4.

Este espacio lo pelea con Wilster (68), de gran campaña. La academia debe esperar un traspié del aviador y mantenerse en la senda del triunfo para escalar en la acumulada y meterse en zona de Libertadores.

Son 42 puntos los que están en juego a falta de 14 fechas para la finalización del actual torneo. La academia tiene siete partidos de local, además del clásico cruceño donde el local es Oriente, pero jugará frente a su público. No debe desaprovechar estas opciones para recortar los cinco puntos que le saca el rojo del valle.

Los celestes sueñan con volver a una Libertadores luego de 10 años (la última vez fue en 2010). ¿Qué pasa si Wilstermann sale campeón del Clausura? El aviador es el otro líder del torneo y si consigue el título, irá a la Libertadores como Bolivia 2. Los otros dos cupos serán repartidos en la acumulada. The Strongest (84) y Nacional (70) serían los rivales directos de la academia.

Los cupos de Bolivia 3 y Bolivia 4 dan la clasificación para las fases 1 y 2, respectivamente. Además de un premio económico de $us 500.000 para el primero y de 350.000 para el segundo.

Los que clasifican a fase de grupos (Bolívar y el campeón del Clausura) se aseguran más de $us 3 millones. El equipo de Erwin Sánchez cerrará la primera ronda del torneo este jueves (18:15) cuando visite a Aurora, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Una victoria será vital para ratificar su lucha por la Libertadores, ya que está claro que no se conforma con la Sudamericana ($us 300.000) que tiene ya entre las manos.