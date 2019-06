Bolivia, con una idea diferente frente a Perú

El deseo de ganar es enorme y es por eso que esta tarde la selección está obligada a mostrar por primera vez un juego ofensivo, algo que prácticamente ‘juraron’ el técnico Eduardo Villegas y los jugadores, que confían en poder festejar ante Perú en el estadio Maracaná (17:30 hb), por la segunda fecha del grupo A. En principio el onceno no se moverá, pero la idea es salir a buscar el arco rival desde el inicio.

Villegas ratificó su plena confianza en el mismo onceno que arrancó frente a Brasil, y que termino goleado en el debut de la Copa América. Aunque esta vez su mensaje ha sido otro, que se suelten, que desplieguen el fútbol que muestran en sus clubes y por el cual fueron llamados a formar parte de este proceso. Es un desafío para un equipo que también espera sorprender en el torneo.

“En ninguna charla se prohíbe a los futbolistas que no ataquen, si lo más lindo del fútbol es el gol, es lo que nosotros más queremos. Pero hay que entender que enfrentamos a Brasil, el mejor rival de este torneo”, señaló el entrenador, que se ha sentido golpeado por las críticas que lo apuntan como un técnico que le gusta defenderse. Es por eso que desafió al cambio de actitud para ser fuertes atrás, pero también incisivos en ataque.

Villegas lanzó un mensaje público para que los seleccionados reaccionen y sean capaces de romper esa barrera mental que les impide jugar con libertad y sin presiones. “Chumacero tiene toda la libertad como para atacar, pues tiene muchas condiciones. Lo mismo Castro, que fue el mejor, mostrando una gran calidad, pero en nuestro campo, ahora hay que hacerlo más adelante”, sostuvo.

Le necesidad por un triunfo es también muy grande para los jugadores, pues desde que comenzó esta era no han podido festejar: se igualó con Nicaragua (2-2), y se perdió contra Corea del Sur (1-0), Japón (1-0), Francia (2-0) y Brasil (3-0). Aunque hay varios de los jugadores que también estuvieron el año pasado bajo el mando interino de César Farías y solo vencieron a Myanmar (3-0); después todo ha sido frustración tras frustración.

“Quiero gritar un gol”, fue el deseo que hizo público el arquero Carlos Lampe durante la zona mixta en el Maracaná, tras el reconocimiento al campo de juego, mientras Villegas y el capitán Marvin Bejarano brindaban la conferencia de prensa. El meta también reconoció que necesitan ser más ofensivos porque es la única ruta que les permitirá ganar para así soñar en avanzar a la siguiente ronda del torneo de selecciones.

“El profesor ha sido claro, por eso sabemos que debemos tomar riesgos, no tenemos otra opción, tenemos que ir a buscar la victoria como sea, así será desde el inicio del encuentro”, apuntó Luis Haquin, el central que también irá de titular. Si bien se sabe que Perú viene con un proceso de varios años con Ricardo Gareca, los seleccionados bolivianos coincidieron en que no es lo mismo que Brasil, por lo que la actitud para buscar los tres puntos será totalmente diferente; ese ha sido el mensaje que les ha venido transmitiendo Villegas, en estos días.

“Perú tiene un nivel alto, pero no es igual que Brasil”, dejó en claro el entrenador, que confía en que su medio campo, donde tendrá a cinco volantes, pueda mostrar vocación ofensiva para ayudar a Marcelo Martins, que ha estado solo. Si Bolivia gana, se la jugará en la última fecha ante Venezuela.

Pide tiempo para el proceso, con él o con otro entrenador

Por un momento, la conferencia de prensa de Eduardo Villegas tomó un tono de dudas respecto a su continuidad al frente de la selección, pues hasta dejó entrever tener poco respaldo de la dirigencia de la FBF con el proceso que empezó a comienzos de este año. El DT señaló que la Verde necesita tiempo para mejorar el rendimiento con él o con un nuevo entrenador.

“Hemos pedido tiempo y voy a reiterar algo, que no lo estoy pidiendo ese tiempo para mí, lo estoy pidiendo para la selección, y si la dirigencia cree que debe venir otro entrenador para continuar el proceso, me encantaría, porque he podido advertir estando desde dentro todo lo que se necesita para que este proceso pueda continuar (se emociona). Hay muchas cosas que les podía mencionar, verdad amigos (periodistas) de Bolivia”, indicó el seleccionador Villegas.

El entrenador quiere demostrar que puede cambiar el fútbol nacional, pero necesita respaldo total de la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol. “Estamos con un retraso general, tenemos un ritmo futbolístico muy lento, muy impreciso, y la competencia internacional está a 100, mientras nosotros vamos a 60. Esos factores son los que quisiéramos poder trabajar en el tiempo”.

El cuerpo técnico del cochabambino, el entrenador más ganador de la historia del fútbol profesional boliviano, parece tener poco respaldo de la dirigencia; es más, en esta Copa no hay nadie de la dirigencia ejecutiva que se hubiera quedado con la selección. El vicepresidente Antonio Decormis solo estuvo para el amistoso con Francia, luego regresó a Bolivia y nadie quedó al frente de la comitiva.

El único al que se puede ver en el hotel de concentración es al jefe de logística, Hernán Llanovarced, que ha tenido mucho trabajo desde el 29 de mayo, cuando la Verde salió del país.