Bolivia recibirá $us 2.000.000 por la primera fase de la Copa América

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco, anunció que la entidad recibirá $us 2.000.000 por su participación en la primera fase de la Copa América de Brasil, que se disputará del 14 de junio al 7 de julio de 2019. Pero los ingresos pueden aumentar si es que la Verde avanza de fase. Además, reiteró que cada futbolista embolsará $us 20.000 y que por el momento no se definió el monto que ganará el cuerpo técnico de Eduardo Villegas por el torneo.

Los buenos ingresos de dinero que tiene la Conmebol beneficia, sin duda, a las federaciones sudamericanas, que tendrán mejores ganancias por disputar el torneo de selecciones más antiguo de mundo.

“Por participar en la primera fase de la Copa la FBF recibirá $us 2.000.000 y si clasificamos el monto va aumentando también”, afirmó Blanco a un programa radial. El cruceño, además de ser el vicepresidente de la Federación, es el presidente de la División Profesional.

Hace un par de días, la FBF anunció que cada futbolista convocado para la Copa América se asegurará $us 20.000 de premio, pero también los seleccionados tendrán un incentivo más de dinero si es que clasifican a la segunda ronda.

Son 23 los jugadores que estarán en la lista definitiva, por lo que se estima que en principio el plantel nacional se asegurará $us 460.000 solo por la primera fase. La Verde integra el grupo A junto con Brasil, Venezuela y Perú.

Según el vicepresidente de la FBF falta definir el premio que se llevará el cuerpo técnico de Villegas, con quien esperan llegar a un acuerdo lo antes posible.