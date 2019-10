Carlos Lampe prestó dinero a San José y el club no le paga nada

¡Increíble! El arquero Carlos Lampe reveló que prestó dinero a San José durante 2019 y que el club, hasta el momento, no le pagó ningún sueldo. La molestia del guardameta surge al no recibir nada del 65 por ciento del salario de junio que el jueves cobraron sus compañeros y desde este viernes ingresó en paro.

“A mí se me excluyó, no se me pagó ningún porcentaje, no quise comentar la situación. No cobré ningún sueldo desde que llegué al club, es más, le presté muchísimo dinero de mi bolsillo y todo tiene un límite”, sostuvo.

El guardameta mencionó que le hicieron varias promesas y lamentó que se haya firmado una pignoración en el segundo semestre ante la FBF, la cual, estaba sin fondos para cobrar.

Lampe llegó como refuerzo para la Copa Libertadores mediante préstamo del Huachipato de Chile. El jugador renovó el préstamo para jugar en el Clausura, pero debido a una sanción FIFA contra San José, se encuentra sin jugar.