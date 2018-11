Carlos Ribera: “A mí lo que me interesa es salir campeón; todo lo demás se soluciona”

Siendo frontal. Así se mostró Carlos Ribera al hablar con DIEZ sobre el momento dirigencial y deportivo que vive su club, Oriente Petrolero, del cual se encuentra alejado por diferencias con José Ernesto Álvarez que oficializará su salida el martes. De momento forma parte del directorio, pero con licencia indefinida y así analiza con cabeza fría los factores que llevaron al fracaso de la actual gestión. Cree que el titular refinero se fue quedando solo por su recelo con los demás dirigentes e insta a que este llame a su directorio para buscar la unidad del mismo en favor de la institución.

¿Es un duro momento el que vive Oriente ahora mismo?

Hay que separarlo en dos partes, la primera en lo deportivo, por lo que está pasando el equipo con resultados que no son los que el hincha quiere. En esa parte, estoy triste y dolido por la situación en la que estamos en la tabla. Por otra parte, el momento difícil que está viviendo ‘Keko’ Álvarez, porque la mayor presión se la está llevando él y eso hace que las cosas no estén bien en lo dirigencial ni en lo deportivo; no hay una unidad entre todos.

Con su experiencia de presi - dente de la Federación, ¿es distinta la presión que ha tenido que pasar Álvarez por los resultados?

No, la presión es similar. Yo, en su momento, cuando estuve en la FBF llegué a llorar por las cosas que me hacían, por cómo me difamaron; los canales de televisión mentían constantemente y eso es difícil de manejar en el fútbol. Lo que está viviendo ‘Keko’ es parecido, quizá duele más porque es en su casa, en Oriente Petrolero, él vive acá, tiene su familia y seguramente es doloroso lo que está pasando.

¿Cuál cree que fue el error para llegar a este momento?

Los problemas en la vida se arreglan hablando, no evitando el diálogo. Lo único que le faltó a ‘Keko’ fue no tener la capacidad de unir, de llamar a la gente para que lo ayuden, ese fue su error. Se fue quedando solo. Yo le deseo la mayor de la suerte, pero uno no puede estar como títere, aplaudiendo las cosas que no son buenas. En lo deportivo se ha llegado a uno de los peores momentos, por no llamar a las personas para dejarse ayudar. Está Miguel Ángel Antelo, los pastpresidentes y muchos orientistas que pudieron colaborar para que no se llegue a esta crisis.

¿Fue ‘Keko’ un presidente que escuchó a los demás?

En el fútbol boliviano todos los equipos son presidencialistas, la última palabra la tiene el presidente y es la verdad. Si bien, en otros clubes, existen algunos dirigentes de rango menor que tienen la suerte de ser escuchados, pero la verdad son pocos. La gran mayoría de los clubes son presidencialistas, eso hay que dejarlo en claro.

¿Entonces Oriente no es el único club que se maneja así?

Es que es presidencialista, siempre ha sido así. Oriente, Bolívar y The Strongest se manejan de la misma forma, la última palabra la toma el presidente porque al final, en caso de que las cosas salgan mal, es quien al final de cuentas mete la mano en el bolsillo. Eso se hizo costumbre en Bolivia. El titular es el que manda, es el dueño del club.

¿Cree que la institución está a tiempo de salir de la crisis que atraviesa?

Pero claro, se puede salir. El presidente debe despojarse de ese orgullo que tiene, debe tener la capacidad de convocar a todo su directorio y hacer una gran reunión para hablar de Oriente Petrolero. Las cosas que están pasando y los problemas que existen no tienen que ser personales, sino institucionales. El club es espectacularmente grande, es uno de los equipos con mayor presión, no podemos manejarlo como se estaba haciendo, con una sola persona. ‘Keko’ necesita descansar, necesita que los demás dirigentes tomen decisiones y, en caso de un error, que se equivoquen todos, no solo el que manda.

Qué pasa si ahora, por la situación del club, el presidente lo llama para una reunión, ¿aceptaría?

Claro, es más, convoco a ‘Keko’ a que llame a Carlos Pontons, a Raúl ‘Pipi’ Bocángel, que llame a todo su directorio, que hable con la gente que se ha salido de Oriente y que intente unir a las personas, con la unidad vamos a salir adelante. Varias cabezas piensan mejor que una.

Antes en Oriente se sabía más de las reuniones de directorio, ¿por qué se cambió tanto en poco tiempo?

Nosotros luchamos mucho en Oriente por ese tema, se realizaba todos los lunes una reunión de directorio de manera informal, hacíamos turno con cena, pero ahora no hay nada, no hay manera de reunirse, no es lo correcto, la institucionalidad hay que pelearla desde adentro. Los únicos que pueden solucionar los problemas en la institución son los mismos orientistas, reuniéndonos y diciéndonos las cosas que no nos gusta en la cara, lavando la ropa sucia en casa. Esto está fácil, no hay problemas económicos, se ha hecho una gestión administrativa buena, pero falta el tema deportivo, tenemos una comisión técnica que no está funcionando y tendremos que cambiarla, habrá que conformar una con gente más joven, hay que buscar un gerente técnico con un perfil para Oriente porque este club no es chico.

¿Carlos Ribera se anota como candidato para presidente cuando se llame a elecciones?

No veo probable el tema de ir a una plancha porque pareciera que soy un oportunista esperando que esto reviente para ir a las elecciones. No tengo ni un compromiso con las personas, si no con mi club, no tengo que pedirle permiso a nadie para ser orientista, cualquiera sea el presidente ahora o después de la asamblea, tengo la obligación y compromiso de colaborar y aportar si ellos ven conveniente de si puedo hacerlo en algo. No tengo aspiración (de ser presidente), no estoy en planchas no me interesan esas cosas, lo que me importa es ver a Oriente campeón. En lo deportivo, lograr un campeonato es el sueño más grande que tengo, ya lo viví en 2010, no me interesa quien sea presidente, si mañana aparece una persona y nos garantiza que vamos a ser campeones, con seguridad lo voy a apoyar.

¿Ve saludable la asamblea o en este caso debería dar un paso al costado el directorio?

El tema de la asamblea es una salida que existe en los estatutos y que es respetable. Personalmente, creo que no se debería llegar a eso porque eso es aceptar que esta gestión fue un fracaso. Acortar el mandato es tirar la toalla y creo que no es lo correcto, si el presidente siente que no aguanta la presión por la guerra que le están haciendo ahora, creo que debería irse solo y dejar el club a cargo de Percy Añez o Yimy Montaño o cualquiera de los dirigentes que pueda asumir y acomodar las cosas en este tiempo que falta. La decisión de que nos vamos todos es una medida presidencialista, se va ‘Keko’, se van todos, no es correcto. Tenemos que respetar la institución, entonces para qué están los vicepresidentes, vocales, el secretario general, ¿para aplaudir nomás? no es bueno eso, pero respeto su decisión.

¿Va camino al fracaso esta gestión o cómo la califica?

El llamar a una asamblea para pedir que nos vamos todos, cuando hay un mandato hasta 2019, obviamente que hay un fracaso, no te vas a ir porque has conseguido los logros, es tirar la toalla, que ya no querés seguir llevando..

¿Sería bueno darle continuidad a uno de los dirigentes que están detrás del presidente?

Ojalá aparezca alguien que pueda arreglar el tema de Oriente. Lo que me preocupa son los tiempos, solo tenemos dos meses (noviembre y diciembre) porque en enero empieza el nuevo torneo y para ello ya tenemos que tener un equipo armado si en verdad queremos competir, la gente ya no va a aguantar promesas de proyecto, los hinchas quieren ser campeones y para ello hay que buscar jugadores. Tengo amigos dirigentes, de otros equipos, que están trabajando hace tres meses para 2019, nosotros seguimos peleando en el tema dirigencial y no sabemos cuándo vamos a armar el equipo. El gran error del club siempre ha sido en el tema de contratación, ahora estamos peor que antes.

¿En el futuro va a seguir ligado a Oriente Petrolero?

Voy a estar siempre predispuesto a trabajar en el lugar que Oriente vea que yo sirvo, tengo la escuela de haber trabajado con grandes dirigentes como ‘Choco’ Antelo, Richard Méndez, Álvaro Velasco, ‘Beto’ Paniagua y ‘Lucho’ Gonzales, donde armábamos los equipos en cordialidad, las cosas eran distintas y ahí están los resultados. Ahora el panorama es diferente.

¿El aspecto de hacer gestión por tu cuenta es algo que molestó en su momento a los demás?

Lo que pasa es que ‘Keko’ tiene su gente de confianza, sus amigos de toda la vida, a las personas que escucha, siempre tuvo un recelo con nosotros. Manejar el fútbol boliviano en crisis me dio la posibilidad de conocer todo tipo de presidentes como los de Chile o Perú y la manera de trabajar afuera es distinta, esto parece un mercado y me da vergüenza hablar de este tema, de un equipo tan grande con un bellaco que saca panfletos insultando al presidente, es una chicanería lo que está pasando en Oriente y eso, la verdad, me duele. Aquí nadie habla de comprar un terreno propio a nombre del club, a nombre de una fundación, sino a nombre de la institución porque se necesita tener infraestructura. Hasta la gente más humilde tiene su lote y lo paga a crédito, no puede ser que Oriente no tenga la capacidad de no tener un terreno, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que pensar en grande.

Esa división de criterio y no poder unificarlos ¿pasó también factura para este momento?

Son visiones distintas las que tenemos. El presidente ha hecho una buena gestión administrativa, pero no hay trofeos. Este es otro tipo de fútbol, en ese sentido, yo soy más irresponsable y sin miedo a que me vaya a jugar en contra, a mí no me interesa si estamos saneados o bien con impuestos, lo que a mí me interesa es salir campeón, todo lo demás se soluciona. Los hinchas invierten, hay patrocinadores, se llenan los estadios. En la era de ‘Choco’ Antelo nos tocó jugar un partido con La Paz FC y sacamos $us 140.000 de recaudación, si presentás un equipo campeón podes tener lleno el Tahuichi. Con dos partidos cumplís tu planilla, hay que hacer gestión, pero para ello debe haber un buen ambiente.

¿En qué medida son responsables los jugadores de este momento que vive el club?

Siempre se trajo refuerzos de nivel y se marcó diferencia, siempre tuvimos jerarquía, no solo por la calidad en lo deportivo, sino también comprometidos, antes nos respetaban, ahora los equipos vienen y lo pasan por encima a Oriente. Una vez les dije a los jugadores que nos podían ganar o empatar, pero no podían dejar que otro equipo nos falte el respeto y nos pasen por encima. Recuerdo que todos los partidos Alejandro Schiapparelli dejaba el alma en la cancha. Eso se tiene que recuperar. Ahora hemos llegado a tener refuerzos de la A, y eso es bueno, pero para que todo funcione también se necesita gente con experiencia, como siempre hubo en el club.

Y ahora se viene el clásico ante Blooming...

Justo venía pensando, ¿ahora con el clásico vamos a salvar el año?. No tenemos equipo para salir campeones, por lo que se vio, pero tenemos más plantel que Blooming y nosotros le vamos a ganar. Solo la camiseta de Oriente se necesita para ganarle a los celestes (sonríe). El clásico es el mejor partido que tenemos, Dios quiera que los jugadores nos puedan regalar una victoria. Pese a la crisis y los problemas, siempre seremos más que Blooming.