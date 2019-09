Conmovedora historia de la mujer que narra partidos a su hijo no vidente

Silvia Grecco va con su hijo Nickollas a los duelos del Palmeiras y le narra todo el partido. Una historia que merece estar en la terna final de los Premios The Best a la Mejor Afición.

�� FIFA Fan Award Finalists��



���� Silvia Grecco (@Palmeiras)

���� @oranjevrouwen fans at the #FIFAWWC

���� Justo Sánchez (@CACerro_oficial / @RamplaJuniorsFC)



VOTE NOW ��