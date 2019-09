Cuéllar recibió el alta médica y asegura que volverá mejor que antes

Con mentalidad positiva y pensando en el retorno a las canchas, así abandonó la clínica Foianini este martes, el defensor de Oriente, Mario Cuéllar. Acompañado de sus familiares y dirigentes del equipo refinero Cuéllar dejó el centro de salud para comenzar con la etapa de recuperación. Sufrió fractura del peroné de la pierna izquierda y prácticamente le reconstruyeron los ligamentos del tobillo de la misma pierna. Se estima que volverá en seis meses.

“Quiero volver mejor que antes, esa es la idea”, afirmó a DIEZ el buen zaguero central. La fortaleza que tiene Cuéllar es inmensa, ya que solo piensa en su recuperación sin mirar el pasado ni siquiera en videos. “No quiero ver lo que pasó. No me gusta porque me da escalofrío. Mejor es pensar en positivo”, disparó.

Cuéllar confesó que hasta ahora no encuentra explicación a la jugada fortuita. “Antes salí a cortar con más fuerza y no pasó nada y en esa jugada (de la lesión) yo estoy en el aíre y se me trabó la chutera. La verdad no sé cómo, pero fue terrible”, indicó.

Farías le dio esperanza de vestir la Verde

El defensor de Oriente venía demostrando un buen nivel, por lo que el director técnico de la Verde, César Farías, le brindó su apoyo y expresó su deseo de contar con él. “Me dijo que me recupere bien y que iba a ser considerado en las eliminatorias”, dijo Cuéllar. El central ya fue parte de la selección en la última Copa América, que se jugó este año en Brasil.

LEA ESTE MIÉRCOLES EN LA EDICIÓN IMPRESA UNA ENTREVISTA IMPERDIBLE CON EL ZAGUERO MARIO CUÉLLAR…