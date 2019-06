Eduardo Villegas y su equipo que busca “cambiar la historia”

Consciente de los futbolistas que tiene y convencido de su entrega, así está el DT de la selección boliviana, Eduardo Villegas, a pocos días de su debut en la Copa América 2019 frente a Brasil. Habló con DIEZ y le contó cómo son sus dirigidos en la cancha.

Villegas aseguró que están ilusionados por su participación en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. “Llegamos con la ilusión de un equipo que quiere crecer y cambiar la historia del fútbol boliviano. Que es un elemento renovado donde hay ganas de ser parte de este proceso que quiere otros resultados”, dijo el entrenador cochabambino.

MIRA EL VIDEO AQUÍ:

Según Villegas, los jugadores cumplen sus funciones como corresponde dentro del terreno de juego. “No hay jugador que cuando perdamos la pelota no marque, no hay jugador que cuando tenemos la pelota no piense en ser ofensivo y en atacar”, contó el técnico.

#purapasion ��@CopaAmerica Tiene toda la confianza del DT #EduardoVillegas, que busca poblar el medio campo en torno al jugador de #Bolívar, quien aseguró que la Verde está evolucionando. Lee la nota completa aquí ��https://t.co/cjkLAunp49 — Diez (@DiezDeportes) 11 de junio de 2019

También les habló a aquellos que esperaban ser llamados, pero no aparecieron en su lista. “A los que están que aprovechen esta oportunidad que es linda y maravillosa. A los que no están que no decaigan, este solo es un periodo de inicio de selección boliviana”, enfatizó Villegas.