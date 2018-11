El líder San José debe medio millón de dólares

Las deudas tienen con la soga al cuello a varios clubes de la División Profesional. Real Potosí, con cuatro salarios, y San José y Universitario, con tres, son los que más deben a sus plantillas y el panorama para conseguir el dinero para saldar sus cuentas hasta antes de fin de año no es nada esperanzador.

El caso más dramático es el del lila, que debe cuatro meses a su plantel, además de un porcentaje del 25% de mayo y el 10% de junio. Tomando en cuenta que su planilla ronda los $us 40.000 el monto que no ha cancelado se acerca a los $us 200.000.

La dirigencia de Real Potosí, que encabeza Calixto Santos, tampoco le encuentra la vuelta a la situación, incluso decidieron que las últimas tres recaudaciones vaya para los jugadores, pero como no va nadie al estadio esta propuesta se fue diluyendo. Santos, que asumió en septiembre, también prometió conseguir apoyo de la empresa privada, pero hasta la fecha no logró concretar nada.

El otro club con graves problemas económicos es Universitario, también con tres salarios impagos y que maneja una planilla mensual de $us 70.000. La ‘U’ debe cubrir su presupuesto con el aporte de Bs 4 por año de los estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier y de Fancesa. El equipo capitalino también está sufriendo por el abandono dirigencial, con el desentendimiento del presidente honorario Eduardo Rivero, a lo que se suma la renuncia del sector docente y la desaparición del estamento estudiantil. Los administrativos son la única cara visible. Mermados en su directorio, al club se le hace complicado gestionar recursos económicos para sostener la planilla de jugadores.

Universitario y Real Potosí pasan también por una crisis deportiva, ubicándose último y penúltimo, en el Clausura. En la tabla acumulada, que define el descenso directo e indirecto, la ‘U’ también está en el fondo, mientras que el lila es penúltimo.

El líder debe medio millón

El tema económico en San José, con tres meses adeudados, no va acorde con los resultados que está consiguiendo en el Clausura, pues el equipo orureño comanda la tabla del torneo. El santo debe a sus jugadores tres salarios, que en total suman más de medio millón de doláres (510.000).

De esta manera, la única solución para sanear la deuda es que el santo logre el cupo restante para la fase de grupo de la Libertadores 2019. El primero fue para Wilstermann, y San José debe ser campeón de este Clausura para ganar ese premio, que le asegura un ingreso de $us 3.000.000 de parte de la Conmebol.

La promesa que hizo el presidente del santo, Wilson Martínez, es que una parte de la deuda la cancelará con ingresos que tenga con su constructora.

Más crisis

Hay otros clubes que van rumbo a los tres meses de sueldo adeudados. Blooming, Oriente Petrolero, Wilstermann y Sport Boys deben a sus jugadores dos salarios. Ayer, Yimy Montaño, titular verdolaga, dijo que hoy iba a cancelar septiembre.

Royal Pari, Bolívar y The Strongest son los únicos que están al día con sus planteles

Royal Pari va sobre rieles. En lo económico y en resultados la pasa bien. Foto: Rolando Villegas

Así como hay clubes deudores, también hay otros que brillan por su puntualidad en el pago de sueldos y que tienen que ver con su apuesta con una inversión económica fuerte que les asegura ingresos posteriores para sostenerse.

Bolívar y The Strongest, de La Paz, y Royal Pari, de Santa Cruz y que cumple su primera temporada en la División Profesional, son ejemplo de mantener planillas al día. Esta situación se da pese a que los dos grandes paceños mantienen los equipos más caros de la División Profesional, con un pago mensual que supera los $us 300.000. A ello se suma los técnicos con los que cuentan, que son los mejor pagados de Bolivia.

Eso sí, el Tigre y la academia, cuentan con un colchón económico fuerte en cada temporada, pues son los que por lo general se aseguran su participación en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Si no logran ese premio, sí o sí van a la Sudamericana, y con las plantillas que arman casi siempre avanzan acumulando buenos premios económicos.

Royal Pari también ha demostrado solvencia para apostar a un buen equipo, que lo mantiene entre los punteros del Clausura. “Llevo dos años y medio en Royal Pari y nunca nos han fallado en el tema económico. Siempre nos pagan entre el 1 y 15 de cada mes“, sostuvo el marcador central Mariano Brau, capitán del equipo inmobiliario.

Tampoco han tenido problemas económicos Guabirá y Destroyers, que mantienen a sus equipos casi al día. Ambos solo deben octubre.

Obligados a pagar, de lo contrario serán sancionados con quita de puntos

Hay resoluciones con fallos ejecutoriados del Tribunal de Resolución y Disputas (TRD) que deben ser cumplidos por los clubes demandados, caso contrario le quitarán puntos, y si no cancelan esas deudas podrían llegar a perder incluso la categoría. Los afectados son Real Potosí, Universitario, San José y Sport Boys.

Estos fallos debe hacerlos cumplir la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) a través del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva. El plazo que tienen los clubes es hasta fin de este mes, fecha en la que debe tener resueltos si quieren salvarse de las sanciones.

Real Potosí debe cancelarles $us 48.024 a Antonio Rojano, Rony Jiménez, Cristian Urdininea y Heber Leaños; y San José tiene deudas por $us 46.417 con Mario Parrado, Abdón Reyes y Erick Iragua; la ‘U‘ tiene que pagarle $us 42.000 a su extécnico, Óscar Sanz.

Sport Boys también está obligado a pagarles $us 64.100 a Arnaldo Vera y a Mauricio Saucedo. El Toro warneño tuvo que solucionar otro inconveniente que se dio con una demanda de Juan Vogliotti, que pedía más de $us 200.000 a través de la FIFA. Al final el arreglo entre ambas partes se dio por alrededor de $us 80.000, pagados en tres cuotas