El sello boliviano se impone en Moscú durante la inauguración

“Vivo en Finlandia y me vine con mi amiga apenas conseguimos boletos”. Su nombre es Casilda Laberán, cruceña, que al enterarse de que el Mundial sería en Rusia no dudó en gestionar boletos para vivir una experiencia nueva. En Moscú, en la previa a la inauguración, ella mismo se topó con Gabriel Chávez, también de Santa Cruz que vive y estudia en Rusia y que no quiso perderse el ambiente previo al duelo inaugural.

No fueron los únicos porque en medio de banderas rusas, saudíes, colombianas, argentinas y peruanas, la tricolor resaltaba y en medio del bullicio y los gritos de los protagonistas del Mundial, ellos no se quedaban atrás. “Esta ciudad nos ha tratado bien, estamos felices de haber llegado hasta acá”, dijo Jimena Ithurralde, que junto a otros cuatro orureños llegó hasta Rusia para disfrutar del Mundial.

Los cinco tenían uniforme negro y lucían al viento su bandera mientras atendían incluso solicitudes de fotografías. Antes de ingresar al estadio, a un costado de la policía montada, estaba Álvaro (solo así se identificó) que llegó desde Sucre exclusivamente para este Mundial. Dijo tener varios boletos, incluido el de la inauguración y que además, era su primera Copa del Mundo que disfrutaba.

Felices. Los bolivianos que estuvieron en la inauguración de la copa. Foto: Fuad Landívar

Quedaban unas horas para el Rusia-Arabia Saudí y sin embargo, la aparición de compatriotas no se detenía, como el caso de Gabriel Chávez, que vive en Moscú por cuestiones de estudio y que pese a no tener entradas optó por llegar hasta el estadio para luego emprender ruta hacia el FIFA Fan Fest. En ese lugar se iba a encontrar con amigos para disfrutar a su manera del Mundial.

Pero bolivianos no solo sentaron presencia en las afueras del estadio Luzhnikí, sino también en la Plaza Roja y en el mismo FIFA Fan Fest que está a 1,5 km del escenario y donde unos 20.000 hinchas disfrutaron de la victoria del local Rusia (5-0) ante Arabia Saudí. Llevaban banderas, camisetas de la selección e inflables donde se podía leer el nombre del país en medio de las banderas rusas que prácticamente copaban todo.

La tricolor también flameó en la inauguración. Foto: Fuad Landívar

Dentro del mismo escenario circuló también una fotografía de dos aficionados portando el ‘Bolivia dijo no’, en protesta por la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que validó la repostulación de Evo Morales pese a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. Por cierto, el mismo Evo reconoció que fue invitado por la FIFA para estar presente en actos del Mundial, pese a la crítica que se levantó en el país porque su viaje se dio coincidentemente en la previa a la inauguración de Rusia 2018.

Rusia ganó por 5-0, los rusos no se cambian por nadie y en medio de los cánticos argentinos y brasileños que acaparan toda atención cuando se reúnen en los lugares de concentración –sobre todo en la Plaza Roja-, la tricolor nacional también busca su espacio. Por ejemplo, fue muy llamativo verla amarrada en medio de muchas rusas. Es que el Mundial es para todos, incluido para quienes no están clasificados.