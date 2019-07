El walkover les costará 50.000 dólares a los clubes cruceños

Guabirá no se presentó en Aiquile el sábado 20. Foto: APG

“Sí”, así de contundente fue la respuesta del presidente de Destroyers, Carlos Blanco, para confirmar al programa GOL que los seis clubes cruceños asumirán el resarcimiento económico a Aurora, después de que aceptó la reprogramación del partido con Guabirá que fue suspendido el sábado. Le pagarán 50.000 dólares, cada uno desembolsará 8.333, por los gastos que le significó a la institución celeste la logística para jugar en Aiquile.

Blanco, que lideró el bloque cruceño, contó que el presidente aurorista, Mirko Cornejo, no quería ceder y mantenía su postura de pedir los tres puntos del partido por la segunda fecha, pero sobre todo remarcaba el daño económico que sufrió su institución. Así que no tuvieron otra salida, a pesar de no estar de acuerdo y el walkover quedó sin efecto.

“Se dio un tema que duró mucho tiempo porque (Cornejo) no quería ceder por sus gastos, quería que se lo resarzan, esa cantidad de plata (50.000 dólares). Me pareció exagerada y fuera de lugar, yo no acepté eso”, confesó Blanco al programa radial. Además, agregó que lo que menos querían era que un tema económico frene las negociaciones y por eso terminaron accediendo.

Al final, se llegó a un acuerdo y el partido Aurora - Guabirá se disputará el domingo 8 de septiembre, en el estadio Bicentenario de Aiquile que será homologado. Lo que sucedió el sábado 20 de julio en la misma cancha queda sin efecto.