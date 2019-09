Enterate por qué Carlos Saucedo dejó la práctica de San José

El goleador Carlos Saucedo se marchó de la práctica matinal de San José este martes porque la dirigencia le adeuda salarios y hasta el momento no le ha dado una respuesta. Conversó con el técnico chileno Miguel Ponce para comunicarle su decisión, antes de retirarse.

El ariete cruceño que marcó un doblete en la goleada a Destroyers y alcanzó los 151 goles con la ‘V’ azulada, no habló con los medios que estaban en el complejo Húngaros del 55 y pidió que el tema sea explicado por la dirigencia.

En contacto con Fútbolmania de radio Fides La Paz, el entrenador transandino explicó que “(Saucedo) Él tiene un tema personal, ha cedido por la cercanía y porque quiere al club. Fue después del partido donde me manifestó que se cansó de esperar que le cumplieran sus obligaciones y, por supuesto, no tuvo respuesta entre el domingo y hoy (martes). Entonces él tomó la decisión de parar”.

El plantel tenía planificado no entrenarse el viernes, si es que Saucedo no cobraba la totalidad de la deuda, pero el jugador decidió esperar para no entorpecer el trabajo y sacar adelante el partido ante el cuchuqui que cayó goleado en Oruro por 7-0.

Se saca otra deuda

En contraposición, la dirigencia de San José pagó al exenganche argentino Lizandro Alzugaray y ahora espera que la FIFA levanta la prohibición para contar con la habilitación del arquero Carlos Lampe, Rodrigo Vargas Touchard, Marcos Morgon y Pablo Vaca.

Lampe es el jugador que espera ser una alternativa para el técnico Miguel Ponce para el partido contra Blooming, el domingo 22 en Santa Cruz. En esa fecha, cumplirá tres meses sin jugar desde el partido con la selección nacional ante Venezuela, en julio por la Copa América.