Erwin Sánchez puso en duda la concentración celeste

Tras el final del partido, el técnico de Blooming, Erwin Sánchez, puso en duda la aclimatación durante más de 30 días en Cochabamba que se anunció hace algunos días en una conferencia de prensa, en la que estuvo la dirigencia y el mismo entrenador de la academia.

“No sé si valdrá la pena hacer el esfuerzo que el club quiere realizar (de la aclimatación en el valle) para pelear el torneo hasta al final con tantas cosas que nos hacen (se refiere a la actuación de los árbitros). Hoy la falta a Jesús Sagredo fue a un metro del juez línea y dijo que no fue nada, pero al jugador lo tenemos en la clínica. Son muchas cosas que nos están pasando en este campeonato”, dijo Sánchez en la conferencia de prensa.

La idea del entrenador era arriesgar todo para estar más de un mes en Cochabamba y así poder jugar de igual a igual los partidos en la altura y venir a Santa Cruz, cuando le toque jugar en condición de local.

“Creo que la estabilidad del club le molesta a mucha gente, no sé, lo vamos a seguir analizando si valdrá la pena desperdiciar de repente los recursos, en lugar de utilizarlo en las menores o en otros elementos que necesitemos”, apuntó el DT, que no es la primera vez que se queja de los arbitrajes. No los nombra, pero cuando cuándo toca hacerlo dice “ellos”.

El club tiene estimado invertir unos $us 50.000 en la concentración en el valle, aunque ese monto es mínimo si se alcanza el objetivo de ser campeón, pues el premio es la clasificación a la Copa Libertadores 2020 y $us 3.000.000.

La academia está en la tercera posición del torneo Apertura, con 34 unidades, a una de Bolívar, que es segundo, y a tres del líder, Nacional Potosí, con 37.