“Estamos seguros de que hubo evolución”

Eduardo Villegas volvió a comparecer ante los medios. Y lo hizo en la previa al partido ante Venezuela y en medio de la molestia del plantel tras las declaraciones del presidente César Salinas (“los jugadores priorizan la billetera antes que la selección). Fue una pregunta ineludible que respondió. Aquí lo más destacado de lo que dijo el DT.

Sobre lo que dijo Salinas. Lamentablemente no voy a responder porque respeto mucho a las personas y considero que lo que se tenga que decir se lo debe hacer personalmente. Habrá un momento después de la Copa América en la que podamos hablar del tema; lamento mucho esto.

El equipo. Está golpeado, un tanto lastimado por las derrotas, pero vamos a trabajar para darle la vuelta. El fútbol es también un estado de ánimo, sensaciones, actitud, y la nuestra va a seguir siendo positiva, de entrega. Esto, más allá de que alguna gente no lo valore así, yo veo que hubo entrega, buen fútbol, poco, pero buen fútbol al fin.

Para corregir. Debemos mejorar en el pase, en el control, en el penúltimo y el último pase en ofensiva, además de la agresividad respecto a la marca. Por supuesto que respetamos mucho a todos los equipos, de hecho a Venezuela también por todo el progreso que ha tenido en el último tiempo.

La bronca puede servir de motivación. La pregunta va relacionada con la opinión vertida y ya la respondí con anterioridad. Ojalá que esto nos pueda fortalecer, y claro, el físico, la parte técnica y táctica tienen componentes importantes pero no se pueden desarrollar, si no existe esa pasión, ese amor, ese sentimiento de humildad que tiene el futbolista cuando va a entrar a la cancha vistiendo la camiseta de su selección.

Lesión de Marvin Bejarano. El reporte médico de Marvin es positivo, es favorable, él está en perfectas condiciones. Por supuesto que el trauma que sufrió fue de magnitudes relativamente altas, de preocupación, de controles estrictos que obviamente le han hecho. Está bien, motivado y lo tenemos en cuenta.

Qué espera de los jugadores. Cada partido es distinto, cada partido merece una atención especial de acuerdo a los jugadores y al sistema que utiliza el rival. Nosotros hemos repetido equipo contra Perú tras Brasil y el accionar ha sido distinto. Podemos repetir equipo también, y ojo que no estoy afirmándolo, pero la actitud también puede ser distinta.

Avance. Estamos seguros de que hubo una evolución, un crecimiento y esto será paulatino, sistemático, de acuerdo a los rivales, a las motivaciones para cada rival porque ellos también provocan esa actitud. Digo que habrá una selección boliviana con jugadores que querrán ganar como se quiso ganar en los anteriores partidos. Probablemente sigamos teniendo errores técnicos o tácticos en decisiones, en control de pases que es lo que se ha visto y no lo oculto, pero también hay un análisis en función a la mejoría.

Vitrina. Sabemos que la selección es lo que normalmente más vende, es lo que ven los representantes, los ojeadores y los dirigentes de otros clubes. No sé si algún rendimiento puede interesar a alguien, eso no me corresponde, pero vamos a procurar siempre lo mejor, que el rendimiento del jugador sea alto en función del equipo y eso naturalmente nos dará posibilidades. Y estoy seguro que ese análisis de la gente que hemos mencionado estará enmarcada en una labor que nosotros pretendemos que siempre sea alta.

El equipo que veremos. Quisiera que el equipo que entre, tenga, aunque sea cortos, momentos de buen fútbol, que ya se lo tuvo ante Perú en el primero y en el segundo tiempo.

Aspectos físicos. Ahí entra un poco la apreciación nuestra respecto al torneo boliviano que tiene un nivel un tanto más bajo que lo hablé en una conferencia anterior (“estamos a 60 y los demás a 100”). Hice ciertos niveles de porcentaje que normalmente no son exactos pero que marcan una diferencia, y una de ellas es la física, tenemos esa dificultad. No podemos trabajar el aspecto físico en esta etapa, sí hacemos recuperación y mantenimiento. La parte médica y física están altas entre ellos y más allá de esos aspectos, también juega el aspecto emocional, el corazón.

EL TÉCNICO MÁS GANADOR

Villegas asumió la selección en marzo en lugar de César Farías. Es el DT que más títulos ganó en el país con Universitario, The Strongest (tres), Wilstermann y San José. El último en 2018.