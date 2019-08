Esto fue lo que dijo Arano sobre la mala racha de Blooming

Es consciente de que para que Blooming salga de este mal momento, que suma cinco derrotas consecutivas, depende de ellos, pero también, Paúl Arano fue claro para identificar las causas que llevaron a la academia cruceña de luchar los primeros puestos a ubicarse décimo en el Clausura: “Las lesiones en un equipo corto como el nuestro nos dejaron disminuidos. Ni qué decir de la falta de gente de experiencia, que son los que dan la cara en estos duros momentos. En resumen, las lesiones y la falta de experiencia pesan, y están pasando factura”.

Como los más experimentados nombró a Joselito Vaca y a Rafihna, el brasileño que viene de recuperarse de un esguince de rodilla, que lo tuvo fuera de las canchas más de un mes. Explicó que con tener a tres o cuatro de experiencia en un equipo no bastan. “Ahora, levantarnos solo depende de nosotros y de nadie más”, sostuvo.

El volante, que estuvo convocado en la selección que participó en la Copa América de Brasil, recordó la derrota frente a Bolívar, en el Tahuichi, como el resultado que inició este mal momento de la academia. “Lo teníamos ganado y no había por dónde nos lo remonten. Al final pasó lo impensado y ahí vino el inicio de este mal momento”, recalcó.

Arano también se lamentó de que se haya perdido frente a Always Ready en el Tahuichi, el domingo. “Era el partido a ganar y así encaminarse, pero volvimos a caer. Fue algo que uno no se explica. Ahora solo nos queda pensar en el próximo partido donde no podemos fallar”, concluyó Paúl, de 24 años y que, hasta antes del comienzo de la mala racha, era uno de los mejores de su equipo.

Es más, por el rendimiento que tuvo en el Apertura de este año, se habló mucho de su salida al exterior, a un costo que superaba el medio millón de dólares.

Día clave para Latorre

Uno de los jugadores más regulares y el segundo capitán de Blooming, Christian Latorre, puede tener la chance de reaparecer este domingo (19:30), cuando la academia juegue en el Tahuichi ante Destroyers.

El volante central sufrió un desgarro microfibrilar en los gemelos, que provocó que no termine el encuentro ante Bolívar, que se jugó el 11 de agosto pasado y que terminó 2-3, a favor del equipo paceño.

El médico de Blooming, Wilson Catorceno, dijo que este martes se lo va a valorar al uruguayo para determinar si sigue haciendo un trabajo de fortalecimiento o pasa a entrenarse a la par de sus compañeros, para que esté disponible este fin de semana.