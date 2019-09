Farías destaca experiencia de jugadores y menciona a Arce como posible capitán

El director técnico de la selección nacional, César Farías, afirmó que la experiencia de los jugadores de la Verde será importante en el partido ante Ecuador esta noche y en el proceso que se encara para las eliminatorias rumbo a Catar 2022. “Ojalá que Arce nos dure hasta los 40 o que Saucedo (Carlos) y Daniel Vaca jueguen un mundial. La experiencia si se la administra bien termina dando sabiduría”, afirmó Farías en Cuenca.

No confirmó alineación, pero mencionó a ‘Conejo’ Arce como posible capitán para esta noche. “Más allá de que sea capitán o no, es un líder natural de la selección y eso no tiene cuestionamiento alguno, porque, lo ha demostrado y lo sigue demostrando día a día en el club donde está”, indicó Farías.

Agregó que el favorito para esta noche es Ecuador porque la selección boliviana nunca ganó de visitante a la tricolor, que dirige Jorge Célico. “Es un rival, que nos va a obligar a tener una necesidad de hacer un gran partido, porque si no nos comen vivo”, afirmó.

El venezolano ratificó que la premisa del proceso que inició es clasificar a la próxima cita mundialista “Con la Federación el compromiso es clasificar al mundial para eso vinimos, no hay excusa”, sentenció.