Farías se disculpa con el país por su mal comportamiento en el pasado

Con la intención de hacer borrón y cuenta nueva, César Farías, se disculpó con el país por su conducta inapropiada en años anteriores cuando dirigía a la selección nacional de forma interina y al mismo tiempo al club The Strongest. Ocurrió este sábado antes de ser presentado como seleccionador nacional.

Farías leyó un documento en el que expresó su arrepentimiento por los escándalos protagonizados en el pasado. “Se me ha pasado la mano y he actuado de forma inapropiada, cosa que lamento profundamente y me disculpo con el pueblo boliviano”, manifestó el venezolano.

Agregó que se compromete a mostrar una mejor imagen en este nuevo proceso que encara a partir de la firma del contrato con la Federación Boliviana de Fútbol, que lo vincula hasta el final de las eliminatorias mundialistas para Catar 2022.

“Soy muy consciente de la imagen de la selección por lo que me comprometo a ser un profesional serio, entregado, luchador como lo he sido siempre y a la vez cuidar las formas y mantener un comportamiento digno y notable para enaltecer la selección y a las personas, que me han dado la confianza para estar acá”, sentenció el DT.

De esta manera Farías puso punto final al capítulo ingrato que vivió en años anteriores y mucho más cuando fue interino de la Verde en 2018.