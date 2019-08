Farías sorprende llamando a Arce, Vaca y Saucedo

El delantero de Bolívar Juan Carlos Arce, el arquero de The Strongest Daniel Vaca y el goleador de San José Carlos Saucedo fueron las principales novedades de la nómina de 23 jugadores que dio a conocer César Farías este sábado en la ciudad de La Paz. El director técnico citó a los experimentados jugadores para el partido ante Ecuador el 10 de septiembre en Cuenca.

PRESENTACIÓN DE FARÍAS EN LA PAZ

Farías, después de ser presentado y de firmar su contrato con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por todo el proceso de las eliminatorias para Catar 2022, sorprendió con la lista. Arce, Vaca y Saucedo no habían cito tomados en cuenta por el anterior seleccionador nacional, Eduardo Villegas, por lo que no formaron parte del grupo que participó en la Copa América.

Con la vuelta de Farías a la Verde (antes dirigió de manera interina) las puertas se le abrieron una vez más a los experimentados jugadores, que por cierto pasan por un buen presente. Arce y Vaca son capitanes de sus equipos, mientras que Saucedo, con ocho tantos, es el actual goleador torneo Clausura.

Chumacero, el único legionario

En la nómina de convocados Alejandro Chumacero, del Puebla de México es el único futbolista que juega en el extranjero que fue citado para el partido ante Ecuador. El central Luis Haquin, que también milita en el equipo de la Franja no fue incluído porque se recupera de una lesión.

Martins, quedó fuera

El delantero Marcelo Martins que milita en el fútbol chino no fue convocado. Martins es uno de los goleadores de la Verde, que seguramente más adelante será tomado en cuenta por el venezolano. Farías no quiso hablar de las ausencias. “Disculpen, pero yo solo hablo de los jugadores convocados”, respondió cuando le preguntaron por algunos nombres de futbolistas que no estaban en su lista.

La selección mayor se concentrará a partir de este domingo en la ciudad de Cochabamba. De acuerdo con el cronograma de la FBF, viajará a Cuenca el 7 de septiembre para jugar tres días después.

Nómina de convocados

Arqueros

Jorge Araúz Royal Pari

Daniel Vaca The Strongest

Laterales

Marvin Bejarano The Strongest

Enrique Flores Bolívar

Óscar Ribera Bolívar

Diego Bejarano Bolívar

Centrales

Luis Demiquel The Strongest

Sebastián Reyes Wilstermann

Gabriel Valverde The Strongest

Adrián Jusino Bolívar

Mediocampistas

Paúl Arano Blooming

Fernando Saucedo Oriente Petrolero

Leonel Justiniano Wilstermann

Raúl Castro The Strongest

Extremos

Rudy Cardozo The Strongest

Jhasmani Campos The Strongest

Leonardo Vaca Bolívar

Alejandro Chumacero Puebla

Delanteros

Gilbert Álvarez Wilstermann

Rodrigo Ramallo San José

Carlos Saucedo San José

Vladimir Castellón Bolívar

Juan Carlos Arce Bolívar

César Farías Director técnico