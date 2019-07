Guabirá y Blooming son los que corren más riesgo por walk over

La situación se puso color de hormiga pasado el mediodía de este sábado. Desde la FBF se pudo conocer por dónde va el panorama respecto a la posición de los seis clubes de Santa Cruz de no presentarse a la segunda fecha pidiendo “reglas claras” en torno a si un jugador puede militar en dos clubes en una misma temporada. Si Guabirá no se presenta este sábado ante Aurora (15:00) el walk over no tendrá la vuelta y descenderá, y en el caso de Blooming, que debe visitar a Nacional Potosí, también.

Pero, ¿qué pasa con los demás? Hoy también Sport Boys debe recibir a Destroyers (15:00) en el estadio Samuel Vaca, pero de entrada a la televisión no la dejaron entrar y cuando lo hicieron les dijeron que no les darán electricidad. Como el estadio no es del club warneño, ante cualquier problema legal ellos pueden acusar que no les quisieron abrir el estadio por lo que no se aplicará lo del walk over. De esta misma figura puede agarrarse Oriente Petrolero que mañana recibe a Real Potosí.

Pero en el caso de los partidos de Guabirá y Blooming no tienen vuelta porque sus rivales, Aurora y Nacional Potosí, han ratificado que se presentarán en Aiquile y Potosí respectivamente. La preocupación de la dirigencia de Blooming en estos momentos es latente porque ya saben de esta situación y es por eso que antes del mediodía hubo una comunicación con César Salinas, que preside la FBF y que en contacto con DIEZ el viernes, confirmó que se aplicará el reglamento si los clubes no se presentan.

En esa charla hubo un primer principio de acuerdo, es más, Aurora habría cedido jugar otro día pese a que ya está en Aiquile. El panorama se centró en quién iba a pagar los 30 mil dólares por el perjuicio a la TV. La FBF pidió una carta al club norteño para que se respalde que ellos se harán cargo, sin embargo, tal carta no llegó y de nuevo las partes se volvieron a alejar. De todas formas, Juan Alfredo Jordán, que es el vocero de los cruceños, sigue en comunicación porque hoy su club corre mucho riesgo.

La FBF se escuda en que recibieron una circular de FIFA que deben hacer cumplir en el país en torno a que un jugador puede militar en dos clubes en una misma temporada, y fue por eso que tras anunciarlo en la reunión de Cochabamba, los siete miembros del comité ejecutivo haciendo uso de sus atribuciones, lo cambiaron. Sin embargo, los cruceños reclaman que ese artículo del reglamento de transferencia solo se lo puede cambiar en congreso porque de lo contrario hay riesgo de impugnación.

El fin de semana luego de que se jugara la primera fecha, Destroyers impugnó a Nacional Potosí por la actuación de Yoni Angulo, que militó en Royal Pari durante el primer semestre. Oriente solo observó a Bolívar (por Cristhian Machado y Óscar Ribera) y Blooming, pese a ganar, hizo lo propio con The Strongest (por Harold Reina). Para evitar que sigan las impugnaciones los cruceños pidieron que toda la fecha completa no se jugara este fin de semana, pero Salinas ratificó lo programado.

Las reuniones en este sábado son frecuentes; es más DIEZ pudo conocer que los seis presidentes que firmaron la carta enviada a la FBF el jueves, son pasibles de sanción ante la Conmebol y que el lunes cuando se reúnan en consejo superior en Cochabamba con Marco Zavala, asesor jurídico de la entidad que rige el fútbol sudamericano, se lo comunicará. También se anticipó que retomarán un proceso en contra de Rafael Paz, presidente de Guabirá, por haber tomado el edificio de la exLiga en su momento. El caso de Royal Pari no peligra porque jugará el lunes, después de la reunión en el valle. De momento lo concreto es que la segunda fecha del Clausura 2019, sigue programada.