Haquin responde a Salinas y le recuerda que trabajan en canchas prestadas

El zaguero de la selección boliviana, Luis Haquin, afirmó que respeta las declaraciones del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, pero que no la comparte. Salinas dijo que los jugadores “más piensan en la billetera que en la selección”. La declaración del líder de la FBF no fue del agrado del futbolista, que le respondió en su cuenta verificada de Facebook.

DIEZ te deja el mensaje completo de Haquin, que publicó luego de conocer la opinión emitida por Salinas a su retorno al país.

Respeto las declaraciones del presidente Cesar Salinas porque cada quien tiene una opinión personal, pero en particular no las comparto porque no es la manera correcta de referirse a los jugadores y a la Selección la cual el mismo es la cabeza.

Con todo respeto le hago saber que el futbolista boliviano necesita condiciones para poder trabajar, campos de primer nivel, infraestructura, un predio para la selección, etc. Somos la única selección de Sudamérica que no tiene un predio propio donde entrenar y que tiene que prestarse canchas para hacerlo, así cómo estás cosas, hay muchas más que necesita el futbolista boliviano para estar a la altura de cualquier Selección en el tema de preparación.

En estos momentos es fácil salir a hablar cuando los resultados ya están puestos siendo que días antes al inicio de la Copa el Presidente nos decía cosas muy distintas a las que ahora está declarando.

Ellos dicen ser los primeros en que quieren que a la selección le vaya bien y mejore, pero ahora aprueban el aumento de límite de jugadores en cancha, pienso qué hay otras prioridades como: formación de jugadores, capacitación de árbitros, mejores estadios, infraestructuras, campos deportivos, mejorar el torneo boliviano y muchos aspectos más que nuestro fútbol carece.

Tengo la convicción de que vendrán días mejores para la selección y la única manera es que todos estemos unidos, nos valoremos entre nosotros y luchemos por revalorizar nuestro fútbol.

No duden que para nosotros los que representamos a Bolivia ganarle a cualquier selección es más importante que el dinero y que dejar a Bolivia en lo más alto no tiene precio.

Todo el apoyo y el respaldo a mis colegas y compañeros.

Fuente: Tomado de la cuenta de Facebook de Luis Haquin