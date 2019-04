José Alfredo Castillo: “La única deuda que tengo con la gente de Oriente es en los penales”

El goleador de Oriente está triste, pero admite que tiene ganas de superar la eliminación del equipo refinero de la Copa Sudamericana. José Alfredo Castillo habló con DIEZ sobre el penal errado ante Águilas Doradas de Río Negro. El ‘Pícaro’ considera que fue mala suerte fallar y dejó en claro que se siente tranquilo porque marcó goles desde que volvió al club refinero a inicios de este semestre. También sostiene que la “única deuda” que tiene con la hinchada albiverde es en el tema de los penales, aunque sabe que en las redes sociales hay muchos memes que se burlan de él. “No me afectan porque he tenido buen rendimiento en la cancha”, dijo.

¿Cuál es el análisis de la eliminación de la Copa?

El partido no fue como lo planificamos; fue totalmente adverso. Después de nuestro gol no encontramos la forma de manejar el partido, entramos al fútbol de ellos (Águilas), que fue vertical y atacar. A nosotros nos faltó tranquilidad para manejar el resultado.

¿Les sorprendió la velocidad de Águilas Doradas?

Para nada. Nosotros estábamos al tanto del fútbol de ellos. El técnico (Soria) nos recalcó que eran rápidos. Ellos estaban necesitados de un resultado, nosotros debimos hacer la pausa, la calma. Lastimosamente no la tuvimos.

¿Te preocupa haber fallado el penal, el tercero en lo que va del año?

Tomé la decisión de volver a patear. En el de anoche (miércoles) no fue como los anteriores penales (ante Blooming y Bolívar). El arquero de Águilas no estaba al lado que pateé, pero lastimosamente nuevamente se fue afuera.

El penal errado, ¿fue mala suerte o una mala decisión?

Lo mío fue mala suerte. Después de mí fue Mauricio (Sperduti) y creo que ese penal fue bien ejecutado, pero sin suerte. En el último, Mugni no tuvo la decisión correcta.

¿Qué faltó para que entre el balón en el arco?

Me faltó un poco de fineza, son penales en los cuales uno trata de asegurar y por hacer eso se sale del arco.

¿Seguís pensando que si hay otro penal volvés a patear?

Soy delantero, a mí me gusta marcar goles. En el fútbol es la ocasión más próxima que tiene un jugador para hacer un gol. Entonces en los próximos partidos voy a tratar de convertir el gol, porque la única deuda que tengo con la gente de Oriente es en los penales.

El presidente (Yimy Montaño) dijo que hay que hacer respetar la camiseta...

Eso es lo que tratamos de hacer siempre, lastimosamente hay partidos donde el equipo contrario es superior. Yo y mis compañeros dimos todo dentro de la cancha, pero hay que reconocer que el rival (Águilas) fue superior.

¿Pesa entre los jugadores los $us 375.000 que no se ganó por no pasar de fase?

Nos duele a nosotros los jugadores, esa plata no vuelve más. Es así el fútbol, ahora hay que sacar adelante al equipo.

¿Cómo te encontrás en lo emocional?

Me encuentro bien, la única deuda que tengo con la gente de Oriente es el tema de los penales. Tengo 10 goles en 12 partidos que jugué en este torneo Apertura. Entonces en tema de goles me siento tranquilo. Pero bueno, ya va entrar (de penal) y hay que seguir intentándolo. Tengo claro que lo de un penal son circunstancias, uno no puede poner parámetros de lo futbolístico por eso. Un penal es una lotería. Lastimosamente yo no estoy con la suerte de que entre la pelota.

¿Te afecta los memes en las redes sociales?

No, para nada, no me afecta en nada. Mientras siga haciendo goles y esté jugando en beneficio del club no me afecta. Creo que son parte del fútbol; es lo nuevo del fútbol antes no había eso. Yo voy 20 años jugando y ahora esto (memes) es parte del folclore, hay que tomarlo con humor porque uno dentro de la cancha sabe lo que hace. Yo quiero quedar como goleador histórico en Oriente y ser segundo o primero entre los máximos artilleros de Bolivia.

¿Elegiste patear primero o fue decisión de Soria?

Yo elegí patear primero, lo hablé con el técnico para agarrar confianza y lastimosamente se me fue por arriba. Esto nos duele mucho porque teníamos la chance clara para clasificar a la siguiente fase, además que el equipo viene mejorando. Veníamos en alza y teníamos que demostrarlo ante Águilas, pero no hicimos el fútbol que teníamos que hacer.

A dar vuelta a la página y a pensar en Wilstermann...

Se nos viene un partido complicado ante Wilstermann en Cochabamba. Nosotros ya no tenemos que perder; nos quedan varios partidos (nueve) en este torneo de la División Profesional. Ahora que estamos fuera de la Copa Sudamericana tenemos que abocarnos de lleno a lo que será el campeonato local y tratar de acabar entre los primeros puestos de la tabla. Hay que seguir tratando, corregir los errores y hacer lo que pide el entrenador (Soria), que es hacer un buen partido y obtener buenos resultados.