José Alfredo Castillo, la carta de gol en Guabirá

Ese mismo José Alfredo Castillo que apareció en 2000, que despuntó con Oriente en 2001 -con título incluido- y que en 2002 se convirtió en el histórico goleador del mundo (42 goles), hoy está a un paso de batir otra marca: ser el máximo artillero de Guabirá. Lleva 57 tantos, los mismos que el argentino Marcelo Ceballos, pero que hoy en la ‘Caldera’ ante Destroyers (19:30), puede dejar atrás si convierte. Los focos volverán a estar sobre él.

“De todos los que hice con Guabirá, me quedo con el que le marqué a Bolívar hace tres temporadas y con el gol a Liga de Quito, también en Montero, por la Sudamericana”, sostuvo Castillo. Desde que comenzó el torneo su socio en ofensiva ha sido Javier Lezcano que este año llegó como refuerzo. Para marcar hoy será clave la labor en sociedad con él y con los otros dos volantes de llegada: Marcelo Aguirre y Mateo Zoch, con plena licencia también para pisar el área.

Para él se trata de un momento especial en este tobogán que le ha tocado vivir desde que gritaba sus goles en la Tahuichi hasta llegar al profesionalismo. “En Guabirá, con el delantero que mejor me entendí en cancha fue con Darwin Ríos”, recuerda, en una retrospectiva pausada mientras prepara el cuerpo antes del duelo ante los cuchuquis. Está claro que su foco es que el equipo gane para que suba en la tabla, pero no niega una alegría doble si es que marca.

En esta su tercera etapa con los azucareros ha tenido la chance de trabajar con varios técnicos desde que en 2014 Claudio Chacior apostara por él. “No me quería ir de Santa Cruz y cuando me hacen la oferta, me gustó, no lo dudé”, recuerda. Luego de Chacior, trabajó con Álvaro Peña, ‘Picudo’ Justiniano, David de la Torre, Teté Quiroz y ahora con Víctor Hugo Antelo, un hombre que lo supo exprimir al máximo en aquella conquista con Oriente Petrolero en 2001.

Guabirá viene de ganarle a San José y si hoy le va bien, se pone en el lote de los que pe - lean arriba. No será fácil por lo que ha hecho Destroyers en lo futbolístico, un equipo compacto, con una idea clara y que buscará, no solo dar el golpazo en la ‘Caldera’, sino alargar la espera del logro de Castillo. Carlos Duarte y Erwin Melgar lo esperan en la última línea para evitar que llegue con facilidad hacia la portería de Juan Carlos Robles.

El resto del equipo

El foco es Castillo, pero en Guabirá se anticipan algunos movimientos en procura de ganar fuerza de mitad de cancha hacia arriba. La incorporación de Carlos Ribera o Juan Salvador Mercado por el lesionado Pedro Chávez, es la principal interrogante, aunque con cualquiera, el equipo gana en aplomo en el medio. Chávez sufre de un dolor en el muslo que no le ha permitido trabajar con comodidad.

El otro movimiento es que Mateo Zoch estará como extremo izquierdo en vez de Juan Carlos Montenegro. El objetivo es ganar en velocidad y en pegada de media distancia. Los duelos entre cruceños son, casi por norma, choques imperdibles. Además, si se toma en cuenta la necesidad por sumar que tienen ambos, el partido gana aún más en expectativa. Un buen pretexto para llenar la ‘Caldera’ de Montero.

Amarildo en reposo, cruz a la cancha y Tavares en la ofensiva para buscar el gol

El susto que dio Amarildo el sábado en Warnes (se medían Destroyers-Wilster) tras sufrir un paro cardiaco -fue reanimado de inmediato por el médico-, ha originado que el jugador siga en observación. Ante esa situación, el técnico José Enrique Peña ha decidido incluir en su lugar al también brasileño Vitor Cruz, para el duelo de esta noche ante Guabirá en Montero (19:30).

En realidad se trata de la única variante que presentarán los cuchuquis que hasta ahora no han ganado en el torneo y que buscarán sorprender en la ‘Caldera’. Cruz había sido expulsado en el duelo ante Blooming tras un entredicho con Hugo Bargas y tras cumplir la sanción quedó a disposición justo en un momento oportuno. En ofensiva la apuesta sigue siendo por Jefferson Tavares y Brhyan Schmidt. El brasileño es un hombre fuerte, rápido y oportunista, que busca sacudirse ante un rival siempre difícil en casa. El equipo fue ratificado por ‘Pepe’ Peña.

Desde la cancha

Marcelo Ceballos llegó al país a Ciclón y después pasó a Guabirá. Jugaba de 10 y en poco tiempo se ganó el cariño del hincha. Gran rematador de tiros libres y un hombre con buena visión en ataque. Castillo hoy lo puede superar. El ‘Pícaro’ debutó en 2000 de la mano de Milton Melgar. Pero fue en 2001 donde brilló con luz propia para luego ir a Tecos de México.

Posibles alineaciones

Guabirá: Cárdenas; Áñez, Michelli, Ibáñez, Roca; Lovera, Chávez, Aguirre, Zoch; Lezcano y Castillo

Destroyers: Robles; Navarro, Melgar. Duarte, Soleto; Paz, Arandia, Saravia, Cruz; Tavares y Schmidt