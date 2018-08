José Ernesto Álvarez, bajo la lupa

No hay un buen clima en este momento en Oriente Petrolero. Hace tres fechas que no gana el equipo en el torneo Clausura (The Strongest, Blooming y Wilstermann), lo que ha originado que exista malestar entre sus hinchas, que aprovechándose de esta coyuntura atacaron el fin de semana al actual directorio, que preside José Ernesto Álvarez desde 2014.

Carlos Ribera, que ocupa el cargo de vicepresidente en el directorio, sostiene que pese a este duro trance Álvarez debe culminar su gestión (diciembre 2019).

“Lo institucional es lo más importante. Si aprobamos que se vaya, seguro que cada seis meses echaremos a otro presidente. No es saludable para el club”, dijo.

Carlos Pontons, vocal y principal crítico, dice que la decisión unilateral de Álvarez sobre los nuevos fichajes para el actual campeonato le están pasando factura al titular refinero. “Antes, todos los problemas se discutían al interior del directorio, hoy no ocurre eso”, dijo, aunque sostiene que esta forma de dirigir a Oriente ya viene desde otras épocas.

Posición distinta

Yimy Montaño opina diferente. El secretario general del club albiverde cree que Álvarez es el mejor presidente que ha tenido Oriente en los últimos tiempos. Descalificó a las personas que, llevadas por la ambición de llegar a la presidencia del club, provoquen conflictos y, sobre todo, en un periodo muy lejano a las elecciones.

“En el club no hay déficit económico, como incluso ocurre con clubes que vienen de jugar Libertadores. Nuestra pregunta es qué le hace falta al club. A los jugadores los tenemos pagados al día, desayunan en la sede, le hemos contratado nutricionista y un sicólogo. ¿Qué les falta?”.

Benjamín Saucedo, socio del club, sostiene que no se hubiera generado ningún conflicto si es que el equipo ganaba a Wilstermann. “Sin duda, hay un ambiente desestabilizador de gente que busca sus intereses. Y los de la barra están molestos porque se les quitó la entrada gratuita”.

Meger Schamisseddine, socio del club, confiesa que en Oriente no hay crisis ni institucional ni deportiva. “Los resultados que ha conseguido el equipo han sido motivo para que gente que manipula a otra dañe a la institución y a su presidente. Por eso es que hay gente que manipula a otra, que es fácilmente sobornable y es inducida a desprestigiar a la institución y a un presidente que ha ordenado el club administrativamente y que ha llegado a pagar más de 2,5 millones de dólares de deudas en su gestión”. Dorian Montero, secretario de actas, coincide en que este mal ambiente albiverde es solo por los malos resultados de las últimas tres fechas del campeonato y cree que si el domingo hubieran ganado, la historia cambiaría. “Siempre toma decisiones con el objetivo de lograr el éxito deportivo, y en Oriente el directorio lo consulta”, cerró.

Carlos Pontons pide que Álvarez convoque una asamblea extraordinaria

Carlos Pontons está alejado del directorio de Oriente Petrolero desde hace un par de meses. Este directivo refinero criticó la forma en que José Ernesto Álvarez conduce al club. “Se cree el dueño de Oriente. Habría apoyado que culmine su gestión si hubiera visto señales de cambio. No las hay, cada vez está peor la conducción de la institución. Tiene que escuchar a la gente y convocar una asamblea extraordinaria para tomar decisiones”.

Pese a estar por ahora al margen, pues pidió licencia, Pontons informó que desde hace mucho tiempo no se convoca una reunión de directorio. “Cuando estuve activo nos llamaban solo para cuidar puertas del estadio”.

Por dentro

1 Sueldo. Dorian Montero, directivo del club, informó que ayer cancelaron al plantel el sueldo del mes de julio.

2 Respaldo. Juan Manuel Llop considera que Duffard y Vidal, ambos refuerzos extranjeros, tienen nivel para estar en Oriente. El DT pidió paciencia para que ambos jugadores se puedan adaptar totalmente al grupo.

3 Asamblea. Dorian Montero informó que este jueves habrá reunión de directorio para evaluar la campaña del equipo en el torneo Clausura y las decisiones que se podrían tomar de cara al futuro.

4 Sin presión. Matías Duffard, volante uruguayo del equipo refinero, considera que está acostumbrado a la presión de los hinchas, pero aclara que no hace caso a sus peticiones porque en el equipo son conscientes de que deben mejorar para crecer como plantel.

5 Antecedente. La última vez que Guabirá y Oriente se enfrentaron en Montero fue el 18 de marzo de este año por el Apertura. Ese duelo lo ganó el equipo refinero por 1-2 con goles de Meza y Freitas. Descontó Giacopetti para Guabirá.