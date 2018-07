Julio César Baldivieso arremete contra Farías y Salinas

Frontal, como se caracteriza, así fue el extécnico de la selección boliviana Julio César Baldivieso al referirse al venezolano César Farías, y al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas. El entrenador nacional dijo que dentro de poco empezarán a comprar y vender jugadores, según 'Baldi', como lo hacía en Farías en su país.

Baldivieso afirmó a Los Más Buscado de DIEZ que sabe cómo se maneja Farías, desde que dirigía a la Vinotinto. “De aquí en más seguro empezará a hacer lo que hacía antes (Farías): comprar jugadores, seguramente (ahora) con el presidente de la federación (Salinas). Los van a mostrar y los van a empezar a vender afuera”, disparó Baldivieso en EL DEBER Radio.

Baldivieso agregó que Farías no dio buenas referencias de él antes de llegar al Carabobo, club al que llevó hasta instancias finales en dos torneos y que rescindió de mutuo acuerdo por razones económicas afines de 2017.

“Cuando llegué a Venezuela me llamó, el presidente de mi equipo y Rafael Dudamel (actual DT de Venezuela). Ambos me contaron de que en una reunión de los titulares de los clubes del país vecino, el que era en ese entonces DT de The Strongest (Farías) les pidió que no me contraten”, relató Baldivieso.

El DT cochabambino recordó que Farías es dueño y presidente de una institución de su país, Zulia FC. No se guardó nada y añadió que como es extranjero le permiten que invite a su hermano a dirigir un partido internacional. “Esta oportunidad es única para un técnico nacional, para demostrar sus capacidades”, expresó ‘Baldi’.

Otra llamada

Baldivieso indicó que cuando era el técnico de la Verde, Farías mandó a su empresario para ponerse a disposición de la FBF. “El mismo Marco Peredo (expresidente de la FBF) dijo que era una vergüenza que mande a sus empresarios a ofrecerse cuando el técnico de la selección es Baldivieso, dijo en ese entonces”.

Frases picantes

- “Resulta que cuando viene un extranjero (Farías) y casi le rompe el dedo a un compañero (Romel Quiñónez) de ellos nadie renuncia (como Raldes y Martins cuando él estuvo al mando)”.

- “Si tú no convocas a un jugador, pasas a ser su enemigo como si tu tuvieras la culpa de su mal momento”.