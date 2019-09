Julio César Baldivieso denuncia corrupción en convocatorias de César Farías

Como siempre frontal, fiel a su estilo, Julio César Baldivieso no se guardó nada en una entrevista que dio al programa Dosis de Fútbol. El DT de Always Ready aseguró que “hoy en día había sido un requisito firmar con el representante del técnico César Farías para ser convocado a la selección boliviana”.

Solo de esta manera, Baldivieso se explicaba que en la última convocatoria haya jugadores que no son titulares en sus equipos y que en otros casos ni siquiera son tomados en cuenta. “Es muy llamativo que los que habitualmente no son titulares en sus equipos estén en la convocatoria, mientras que los que sí juegan no sean llamados”, sostuvo.

Incluso dio un caso concreto: “Pregúntele a Samuel Galindo (de Always Ready) por qué no fue convocado. Si le hacen una nota dirá los motivos”. En total, ‘Baldi’ aseveró que entre los convocados para la sub-23 y la mayor hay 13 jugadores que son representados por el mánager de Farías. “Hay muchos cómplices para que se den estos casos, y ello puede ser lapidario para el fútbol boliviano”.

Precisamente, ante la pregunta ¿le arman el equipo o no?, el venezolano respondió: “A mí nadie me va a armar una lista, sino no trabajaría en esto”. Luego fue consultado sobre la convocatoria de jugadores que son suplentes en sus clubes, a lo que respondió: “Los convocamos porque tienen trayectoria en la selección, jugaron en la sub-15, sub-17 y sub-20; además que los conocemos y son mejores que los otros que no convocamos. Como siempre hablan más de los que no vinieron”, concluyó.

Entre los jugadores que no son titulares en sus equipos y jugaron el partido del miércoles de la sub-23 de Bolivia ante la Argentina están el lateral Robert Cueto, de Blooming; el marcador central Sebastián Reyes, el volante de marca Moisés Villarroel y el delantero Bruno Miranda, de Wilstermann; el marcador central Luis Demiquel y el volante ofensivo Ronaldo Sánchez, de The Strongest.

Los casos más notorios son los de Demiquel, que no ha sido convocado hace cinco partidos en el Tigre, y el de Reyes, que en este torneo Clausura no jugó en Wilster en las 10 fechas disputadas, y solo fue convocado para ir al banco en cuatro ocasiones. Por este tema ya se quejó también el DT de Nacional Potosí, Alberto Illanes, pues en lugar de Luis Pavia, titular en su equipo, jugó Villarroel, que no fue convocado en Wilster los últimos cuatro encuentros.

No encuentra explicación

Baldivieso tampoco encontró explicación alguna de por qué en la última lista hay convocados de la reserva de Always Ready y no están dos jugadores que vienen destacando de titular en el primer equipo, que él dirige: Juan Adrián, de 23 años, y Mirko Tomianovic, de 17 años.

“Adrián y Tomianovic son titulares en mi equipo, y Farías no los convoca y sí llama a jugadores de la reserva de Always. Entonces que alguien me explique cuál es lo lógico de ello”.

“Le están dando comodidades que no le dan a los nacionales”

Otro aspecto que tocó ‘El Emperador’ Julio César Baldivieso fueron las supuestas comodidades que le están dando en la selección a César Farías. “Un párate muy largo para el fútbol nacional. Es el único país que para tanto tiempo su torneo para que la selección entrene”, sostuvo.

“Este señor (por Farías) tiene muchos privilegios. No sé qué hace de entrenador de la selección. Le habrá hecho creer (a los dirigentes) que es un extraterrestre. Solo así se explica que a los bolivianos no le den las mismas condiciones de trabajo”, recalcó.

Dejó en claro que hay que acostumbrarse a los privilegios que tiene Farías de parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF): “Seguramente es el inicio de muchas comodidades que va a tener él en su estadía en la Verde”.

Otras revelaciones de ‘El Emperador’

Baldivieso aseguró que hay un hijo de un exmundialista con Bolivia que está pasando un buen momento y que no está jugando porque no es representado por el mánager de Farías. “También tengo entendido que al hijo del exmundialista le pidieron firmar con el representante de Farías, pero como no lo hizo no fue convocado”.

“Farías tiene cómplices ahí adentro, que dejan pasar y se callan cuando no deben hacerlo. Los perjudicados somos los bolivianos”, aseguró.

‘Baldi’ sostuvo que cuando dirigió a la Verde lo boicotearon los dirigentes y los jugadores. También explicó que no le dieron el tiempo necesario para su trabajo, como ahora lo va a tener Farías.