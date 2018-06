La campeona se juega su futuro frente a Corea del Sur

Salvado su primer 'match ball' gracias a un golazo de Toni Kroos en el minuto 95 del partido ante Suecia, la selección de Alemania, actual campeona del mundo, se juega su futuro en Rusia 2018 frente a un equipo a priori sencillo, una Corea del Sur que espera un milagro para poder llegar a octavos.

Con la moral por las nubes y la confianza recuperada, la 'Mannschaft' tiene como único pensamiento el triunfo, sabedora de que todo lo que sea sumar de a tres mañana en Kazán podría, si se dan otros resultados, dejarle fuera del Mundial a las primeras de cambio, algo que no sucede desde 1938.

El equipo de Joachim Löw llegó a Rusia tras proclamarse cuádruple campeona mundial hace cuatro años en Brasil -derrotando en la final a la Argentina de Leo Messi-, pero su estreno no pudo ser peor, al ser sorprendida en el estadio Luzhniki por México, que la derrotó gracias a un gol de Hirving Lozano y al gran planteamiento de su técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio.

A sabiendas de que ante Suecia se jugaba un partido a vida o muerte, Alemania circuló sobre el alambre hasta el último minuto de la prolongación. A la media hora, Ola Toivonen adelantaba a los suecos y situaba momentáneamente fuera del torneo a la 'Mannschaft', que empató nada más arrancar la segunda mitad merced a Marco Reus.

Tras la expulsión de su central Jerome Boateng, que se perderá el choque contra Corea, Suecia no sólo no 'mató' el partido, sino que en el 95 fue Alemania la que resucitó, gracias al tanto de Kroos, complicándoles la vida a los nórdicos, a los que no les vale, en el otro partido del grupo, un empate frente a México, que sí le bastaría al 'Tri'.

Niklas Süle o Antonio Rudiger reemplazarán a Boateng en el centro de la defensa de Alemania, a la que vuelve tras superar su problema en el cuello Hummels, que frente a los suecos no pudo jugar y su puesto fue ocupado por el defensa del Chelsea.

Joachim Löw deberá deshojar la margarita sobre el acompañante de Kroos en el pivote, si vuelve Sami Khedira o no, ya que Sebastian Rudy se rompió la nariz en el último partido. Además, deberá decidir si vuelve Mesut Özil al once inicial en detrimento de Julian Draxler.

Por su parte, la selección surcoreana, que afronta su tercer enfrentamiento mundialista con Alemania, tras los de 1994 y 2002 -todavía no conoce la victoria frente a los germanos-, llega a Kazán después de inclinarse en los dos primeros partidos del grupo, ante Suecia (0-1) y México (1-2), y sabedor de que necesita un milagro para poder avanzar a octavos de final.

Los pupilos de Shin Tae-yong podrían plantarse en la siguiente ronda si se dan una serie de carambolas en la última jornada: una victoria sobre Alemania por dos o más goles de diferencia y que México pueda con Suecia.

Para ello, el preparador coreano no podrá contar con su capitán y futbolista más experimentado -104 partidos internacionales-, el centrocampista Ki Sung-yueng, quien ha sufrido una lesión muscular en el gemelo.

La baja de Ki, pieza clave en el organigrama de los 'Guerreros de Taeguk', se una a otra significativa, la del defensa Park Joo-ho, aquejado de una dolencia en los isquiotibiales sufrida en la primera jornada ante Suecia y que le mantiene en el dique seco.

El delantero del Tottenham Hotspur Son Heung-min, autor del único tanto surcoreano en el Mundial de Rusia, volverá a ser la principal referencia ofensiva del equipo, que deberá corregir los errores en defensa -dos de sus tres goles recibidos han llegado desde el punto de penalti- para intentar pelearle el triunfo a la cuatro veces campeona del mundo y soñar con el milagro.

Posibles alineaciones

Corea del Sur: Choo Hyun-woo; Lee Yong, Jang Hyun-soo, Kim Yiung-gwon, Park Joo-hoo; Koo Ja-cheol, Lee Jae-sung, Jung Woo-young; Kim Shin-wook, Hwang Hee-chan y Son Heung-min.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rudiger o Niklas Süle, Mats Hummels, Jonas Hector; Toni Kroos, Sami Khedira; Thomas Müller, Julian Draxler o Mesut Özil, Marco Reus; y Timo Werner.

Árbitro: Mark Geiger (USA)

Estadio: Kazán Arena (Kazán)