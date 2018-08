La sensación de Bolivia, Royal Pari y un presente único

Viento fuerte y casi al borde de la cancha el equipo completo, parado en forma de círculo, permanecía orando antes de comenzar a trabajar. Aplausos, gritos de aliento, y luego al ruedo. A un costado el técnico peruano Roberto Mosquera trotaba despacio, mientras su ayudante de campo, Daniel Balderrama, se aprestaba a encarar la entrada en calor. El líder y sensación Royal Pari, estaba así, listo para comenzar su día a día. De puertas hacia adentro lo encontramos así.

En diciembre de 2017 el equipo logró el ascenso, y tras cumplir un aceptable torneo Apertura, hoy aparece invicto y jugando bien. ¿Cómo se explica este presente? A un cuerpo técnico de nivel, a jugadores con sueldos al día y a la comodidad que existe para el trabajo cotidiano, se suman otros aspectos vitales: la visita casi a diario de Pablo Chávez (vicepresidente) y Lázaro Ferreira (coordinador) y las cuentas claras que lleva Piero Justiniano desde las finanzas.

Cuentan, además, que el equipo tiene un plus con relación a los otros: Mosquera es un gran motivador “que da ganas de entrar a la cancha a ‘agarrarlos a patadas’ a todos” (sonríe), dice uno de los que permanece cerca. El equipo mantiene la base del ascenso -se fueron solo siete- y con líderes como Mauro Milano y Mariano Brau que han sido positivos incluso en los momentos más álgidos que se vivió. A ellos se suman Pedro Siles y Thiago Ribeiro, otros hombres clave.

“Este es un proceso que comenzó a madurar con una planificación hecha con la directiva”, dijo Mosquera, que además de Balderrama y Sebastián Salvatore (preparador físico) con quienes llegó al club, tiene como colaboradores cercanos a los kinesiólogos cubanos Eliel Rodríguez y Michel Cobarrubia, y al preparador de arqueros Marcos Moncayo. A ellos se han acoplado muy bien Yimi Narváez, Juan Cruz y Gregorio Segundo, los tres utileros del plantel.

Pero ¿quiénes manejan el club? Mario Franklin Chávez normalmente está de viaje y quienes dirigen el barco en el país son tres hombres que no llegan a los 40 años: Pablo Chávez (33), Lázaro Ferreira (30) y Piero Justiniano (39). Eso sí, cada vez que Mario Franklin llega, hay un rendimiento exhaustivo de los números que le permiten tener hoy una solvencia que cuenta con el respaldo del grupo Sion y de auspiciadores que se han ido sumando de a poco.

“Tratamos siempre de conversar con gente de mayor experiencia, para seguir aprendiendo”, dijo Pablo, que a diario sigue de cerca lo que sucede con el plantel. En Kalomai Urubó las comodidades para el trabajo son buenas ya que hay una cabaña con 18 camas para la concentración de quienes al día siguiente van a jugar y otra para todo el cuerpo técnico. Piscinas y un gimnasio de tres ambientes, completan un lugar que tiende a crecer.

No hay una información oficial pero la planilla supera los $us 100.000 ya que la apuesta está centrada en llegar a un torneo internacional, más allá de que Mosquera ratificara que lo que hoy cuenta es afianzarse en primera división. En Kalomai las prácticas y las concentraciones son casi siempre, excepto cuando llueve ya que el acceso se complica un poco en el ingreso. El ambiente en el plantel irradia confianza, no solo de los jugadores, sino también de la dirigencia.

El domingo Royal Pari tiene otra parada difícil, esta vez, ante Blooming, el equipo de Platiní Sánchez que llega envalentonado luego de ganarle el clásico a Oriente. Los jugadores toman el momento como una oportunidad de ratificar el nivel que han mostrado hasta ahora y que los ha llevado hasta la cima.

Los hombres clave



Jhon Mosquera

Ha engranado de una forma espectacular en el equipo. Clave en ofensiva y los cinco goles que hasta hoy marcó, son la clara muestra. Es fuerte y oportunista, además de rematar bien con ambos perfiles.

Mariano Brau

Líder en la última línea. Es el apoyo moral de sus compañeros y un hombre al que le resaltan su capacidad para aportar positivamente casi siempre. Es un defensor fuerte pero con buen pie para salir jugando desde atrás.

Mauro Milano

Un jugador creativo, maneja bien los tiempos del equipo y tiene gol. Es uno de los pocos buenos 10 que hay en el país. Su visión ha sido fundamental para que el onceno llegue a la cima, en este y en el pasado Apertura.

El fútbol, un tema que ya no se separa de la familia Chávez

El 13 de septiembre de 2013, el desafío de Mario Franklin Chávez, era llevar las riendas de Royal Pari hasta la Liga y luego a un torneo internacional. Comenzó él y luego se incorporaron al proyecto sus hermanos, Pablo y José, más su padre Franklin. Los cuatro hoy forman parte de la directiva de un equipo que marcha puntero.



Pablo, que es el que comanda el barco en el país, dijo que en ocasiones hasta su madre, Casta Méndez, se encariñó con algunos jugadores. “En algún momento hasta intercedió para que retornara un jugador que había sido sancionado“, cuenta como una de las anécdotas.



Es casi imposible hoy no hablar de fútbol en la mesa que hasta sus hermanas se han involucrado. El presente del equipo es el motivo. “Se respira solo fútbol“, dijo Pablo.