Los jugadores de Oriente ingresaron en paro

A una semana del inicio del torneo Clausura 2019, los jugadores de Oriente Petrolero ingresaron en paro este lunes para presionar el pago de sueldos devengados (mayo y junio). La medida se da en la previa al partido amistoso internacional que sostendrán este miércoles frente a Portuguesa de Brasil, desde las 20:00, en el estadio Tahuichi. Hay molestia en la interna refinera.

Los jugadores se presentaron en San Antonio, pero determinaron no trabajar y abandonaron la sede cerca de las 10:00. “Se comprometieron a pagar antes de la pretemporada (que se cumplió en Jujuy, Argentina). Después nos dieron su palabra de que volviendo de allá nos iban a cancelar, pero hasta ahora nada”, explicó el volante Carlos Áñez.

Además, el plantel le informó a su técnico, Mauricio Soria, que no se presentará al encuentro de preparación ante el conjunto brasileño si es que no le dan una solución. “A mi entender no se va a dar porque no hay solución. El partido del miércoles está en duda”, indicó el delantero José Alfredo Castillo antes de dejar las instalaciones donde se entrenan a diario.

“Que nos paguen mayo (para practicar con normalidad) y después a esperar a la nueva dirigencia”, agregó Castillo. El equipo verdolaga debuta el domingo ante Bolívar en La Paz, por la primera fecha del nuevo campeonato.

La otra versión

El presidente de la comisión transitoria de Oriente Petrolero, Yimy Montaño, aseguró que solo le adeudan al plantel el salario de mayo, ya que junio se cumple el 15 de este mes. “Ahí ven al clásico rival, están con dos meses abajo, casi tres e igual están entrenando”, disparó el dirigente. Asimismo, indicó que el duelo del miércoles está en duda porque pensaban presentar al plantel en esa jornada.