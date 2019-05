Martins, Haquin y Chumacero forman la columna de la Verde

No hay dudas de que la estructura de esta nueva selección boliviana que dirige Eduardo Villegas tendrá como base a los pocos legionarios que estarán entre los 23 que irán a Francia y a la Copa América de Brasil. Luis Haquin, Alejandro Chumacero, ambos del Puebla de México, y Marcelo Martins, del Shijiazhuang Ever Bright, de China, son los llamados a aportar con su jerarquía internacional a la Verde. A estos hay que sumar la experiencia del arquero Carlos Lampe, que fue el titular en la última Copa de EEUU 2016.

Entre hoy y hasta el martes se irá definiendo el onceno para el duelo ante Francia, que es considerado como una final para la Verde. No es para menos porque es la campeona del último Mundial, disputado en Rusia 2018. Villegas ya tiene en mente un equipo, pero se lo guarda hasta último momento.

Lo que es un hecho, es que la estructura de armará sobre una columna vertebral que mezcla la juventud de Haquin con la experiencia de Lampe, ‘Chuma’ y el ‘Matador’, pero los cuatro con la jerarquía que solo se consigue jugando en el exterior del país.

Aunque Villegas todavía no anunció quien será el portero titular, es casi un hecho de que Lampe tiene un plus sobre los demás y ese es que viene de ser titular en la última Copa América de Estados Unidos y acabó siendo el dueño del puesto en las eliminatorias al Mundial de Rusia. Además, hay que sumar que en los últimos años estuvo militando en el fútbol de Chile y el segundo semestre de 2018 estuvo en Boca Junior, aunque no pudo debutar.

Ahora, en San José desde el comienzo de año, Lampe logró ganar ritmo de juego y continuidad, que era justamente lo que buscaba para ser tomado en cuenta por Villegas, que sabe lo que Carlos le puede dar. Sin embargo, el entrenador también cuenta con Rubén Cordano, el joven portero de Blooming que llega en un gran momento. Es más, el DT ya le dio la chance de jugar en el amistoso contra Corea del Sur, que terminó igualado, sin goles. Saidt Mustafá también quiere pelear el puesto, pues viene de ser campeón con Bolívar. De todas maneras, Lampe corre con ventaja.

En la defensa, ya sin el capitán Ronald Raldes, comenzó la era de Haquin, el joven central que viene de jugar este semestre en el Puebla, de México, donde ha mejorado su nivel por el juego dinámico que tiene la mejor Liga de la Concacaf.

Con 22 años, el ‘Faraón’ viene con varios partidos internacionales en la Verde, ya que el año pasado fue pieza fija en los amistosos de alto nivel, por ejemplo, con Corea del Sur y Serbia.

Villegas debe definir quién acompañará a Luis en la última línea. Los candidatos son Adrián Jusino, Ronny Montero, Mario Cuéllar y José María Carrasco, aunque uno de estos centrales quedará al margen de los 23 que estarán en la lista definitiva.

El medio campo tendrá la presencia de Chumacero, el volante del Puebla que llegó en el momento de madurez ideal de un futbolista, pues además con la Verde ya sabe de compromisos de alto nivel en Copa América y en eliminatorias, por lo que está apuntado para ser el conductor de un equipo que pretende mostrar un juego dinámico.

Un puesto en el ataque será para Marcelo Martins, hoy por hoy, el máximo referente de Bolivia en el exterior, pues el delantero lleva 15 años en el fútbol del exterior y es seleccionado desde 2007, por lo que tiene en sus espaldas tres eliminatorias y tres Copas América. Además, es el segundo máximo goleador de la Verde, con 17 tantos, y está a tres de alcanzar a Joaquín Botero (20).

El presente del ‘Matador’ es muy bueno porque lleva siete goles en la Liga Jia, segunda división del fútbol chino, pero además viene con ritmo y siendo una de las figuras de su equipo, por lo que es un hecho que Villegas encontrará un Marcelo en buena forma física y futbolística. Es su primer llamado en la era Villegas.

LA VERDE CON MENOS LEGIONARIOS DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DE COPA

Después de la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, esta es la selección boliviana con menos jugadores legionarios, solo tres llamó el DT Eduardo Villegas, aunque la realidad también marcó que son muy escasos los futbolistas nacionales que militan en el exterior.

De los convocados, Haquin, Chumacero y Martins son los únicos que juegan el exterior. Los dos primeros militan en el Puebla, de México, y el atacante juega para el Shijiazhuang Ever Bright, de China.

Después del Mundial 94 se realizaron nueve ediciones de la Copa América y en ninguna Bolivia tuvo tres o menos legionarios. En Uruguay 1995 la Verde contó con seis del exterior, en la Copa que se organizó en el país fueron ocho los futbolistas que venían de ligas extranjeras, en Paraguay 99 hubo siete; en Colombia 2001, cinco; en Perú 2004, cuatro; en Venezuela 2007 siete; en Argentina 2011, ocho; en Chile 2015, cinco; y en Estados Unidos 2016, cuatro.

LA SELECCIÓN BOLIVIANA COMENZÓ A MOVERSE CON MAYOR DINÁMICA DESDE AYER, CON LABORES EN DOBLE TURNO CON MUCHA INTESIDAD Y FUERZA

El segundo día de trabajo de la selección nacional fue con mucho movimiento y con mayor intensidad, en doble turno. Por la mañana el entrenamiento fue en Kalomai y por la tarde lo hizo en el complejo del exjugador Erland Urgel.

Después de un primer día liviano, lógicamente debido a que la mayoría de los jugadores venía de terminar su participación en el torneo Apertura del fútbol local (excepto Haquin y Chumacero), el cuerpo técnico de Villegas subió un poco las cargas para comenzar a trabajar en la idea que pretende para encarar el encuentro ante Francia, el 2 de junio en Nantes.

El entrenador conformó grupos de seis jugadores y ordenó hacer espacio reducido con la exigencia de realizar solo dos toques, siempre a ras del piso y sobre todo pidió precisión, además quiere mucho movimiento para generar espacio, pues sabe que Francia está en otro nivel y el objetivo en estos pocos días es lograr el mayor entendimiento posible entre los seleccionados.

En otra parte de la cancha, los arqueros trabajaron también de una manera intensa, algo que es habitual cuando toma en el mando el entrenador de porteros Roberto Ariñez.

Por la tarde, el plantel nacional traslado su trabajo al complejo del exjugador Erland Urgel por la zona de la Villa Primera de Mayo (octavo anillo, avenida Cumabi), pues estaba planificada una labor intensa de entrenamientos en arena.

El lugar cuenta con canchas de fútbol de playa, donde se disputan partidos oficiales de la liga cruceña de esta disciplina (avalada por la FBF), por lo que fue el lugar ideal que eligió el cuerpo técnico, en este caso aprobado por el preparador físico Jaime Jiménez