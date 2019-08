Mauricio Soria asumirá el mando de The Strongest en lugar de Pablo Escobar

Mauricio Soria se hará cargo de The Strongest. El técnico cochabambino, que hasta hace poco dirigió a Oriente Petrolero, llegó a La Paz este lunes para cerrar los detalles de su contrato que lo unirá al club de manera oficial. El técnico anticipó que llega entusiasmado con el reto.

"Vamos a hacer un gran esfuerzo para que el equipo pueda jugar de la forma en que yo quiero", sostuvo tras desembarcar en el aeropuerto de El Alto. Inmediatamente se dirigió hacia Achumani para la reunión con la presidente Inés Quispe y así cerrar el acuerdo.

Soria no quiso entrar en detalles, aunque adelantó que "me siento muy contento de retonar a un club donde siempre me he sentido muy bien, en mi época de futbolista y también de entrenador, con el cual he tenido la suerte de ser bicampeón, jugando, y campeón, dirigiendo".

El equipo atigrado se quedó sin técnico este lunes luego de que directorio emitiera un comunicado a través de sus redes sociales en el que se le agradería a Pablo Escobar por sus servicios resaltando el cariño a una persona que como futbolista es un símbolo.

Sin embargo, Escobar escribió a través de su cuenta de twitter, que se había sorprendido con el comunicado. "A la opinión pública: DE ESTA MANERA ME ENTERO QUE FUI DESTITUIDO DE MI CARGO. Gracias", escribió. La molestia del técnico estaba más que clara.

El domingo durante el partido ante Nacional Potosí, el Tigre consiguió un triunfo con el último aliento tras ir perdiendo en dos ocasiones (0-1, y 1-2), para al final darle la vuelta (3-2), gracias a un gol de Dany Cure. Pese al resultado, la suerte de Escobar estaba definida.

