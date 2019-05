Miguel Ángel Antelo: “Soy la última opción para dirigir a Oriente; quiero la renovación con gente leal y nueva”

Su nombre vuelve a sonar como candidato a la presidencia de Oriente Petrolero. No se esconde del reto, pero tampoco se promueve. Dice ser un hombre que no le teme a las crisis, tomando en cuenta que siempre estuvo cuando se necesitó consensuar o abogar por la unidad. Le pasó cuando integró un directorio por primera vez en 1985, cuando tenía 35 años, y el club estaba envuelto en una crisis por la lucha entre síndicos de YPFB y los nuevos hinchas que querían ser insertados en la institución. En esa época, según cuenta Antelo, su figura de exjugador del equipo le ayudó a calmar las aguas porque fue un conflicto por el que tuvo que intervenir hasta el comité cívico.

En esa etapa se dio el gusto de ser campeón con el equipo en 1990, aunque ya había disfrutado de un título nacional, pero como jugador en 1971. Esta vez ya era como dirigente y en lo que se denominaba la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Con un gran entrenador (el brasileño Antonio de Lacerda) y un plantel que se dio el gusto de llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores de América, dejó en el camino a poderosos representativos como Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay, y Colo Colo de Chile. Momentos gratos para una gestión que duró hasta 1994.

Su segundo ciclo también fue en medio de una tormenta. Mario Chávez, hermano de Carlos Chávez (+), que hacía poco había dejado la presidencia del club para asumir en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), le pasó el mando. Extrabajadores petroleros y socios lo llevaron nuevamente al sillón refinero en el 2008. Dos años más tarde, Oriente logró una nueva corona. Temporada festiva que por poco se replicó en los próximos tres años.

Después, el desgaste invadió a Antelo, que optó por renunciar a la presidencia. Han pasado casi seis años y el club afronta una sequía de lauros, aunque administrativamente sus sucesores han sabido llevar esta responsabilidad con mucho cuidado. Hoy, a seis meses de una elección para renovar el directorio, ‘Choco’ Antelo confesó a DIEZ su sentir como hincha, socio y ex presidente. ¿Va como candidato? Estas son sus respuestas.

¿Se postulará para ser nuevamente presidente?

Por ahora son comentarios de pasillo porque considero que postularse para presidente del club es una decisión muy seria, que cualquier aspirante o cualquier socio que tenga este objetivo debe analizarlo muy bien. Oriente Petrolero es un club muy grande, de mucho peso, sobre todo en estos tiempos en el que uno debe dejar sus asuntos personales y de trabajo porque el club es una responsabilidad y se convierte en una prioridad. Es así, porque hay que dedicarle mucho tiempo a esta institución.

¿Sigue de cerca lo que pasa con el club?

Desde el 2013 que renuncié van a ser seis años que estoy fuera de la dirigencia, aunque no quiere decir que esté desinformado de los asuntos de mi club, que ha sido la pasión de toda mi vida tanto en la cancha como jugador como afuera siendo dirigente. De todas formas, sé que hay personas que me recuerdan, que me estiman y que quieren que vuelva a la institución. A ellos les digo que no es una decisión fácil y que pueda tomar de noche a la mañana.

¿Si se lo pide la mayoría de la masa societaria, acepta?

Uno siempre tiene fuerzas para las cosas que quiere tanto. Esto conlleva muchas cosas, que previamente se debe evaluar. Cuando he hablado sobre el tema aclaro que soy la última opción en esta posibilidad. Me gustaría ante todo que haya renovación; es decir, que haya gente nueva, gente joven, gente profesional y que sientan muy propio lo que es Oriente para sacarlo adelante.

Considero que la renovación en las instituciones es buena y si lo hace con gente joven y leal al club, seguro que es grato y por eso digo que soy y seré la última opción.

Pareciera que en Oriente se vive en permanente crisis, sobre todo porque hace más de ocho años que no hay logros deportivos ¿lo ve así?

Cuando asumí Oriente Petrolero en el año 1985 y estaba de presidente mi gran amigo Luis Marcelo Roca, fue por una crisis que se dio en el club. En ese entonces ocupaba el rol de tesorero. En ese duro momento asumí. Tenía 35 años y estuve hasta 1994. Después volví al club tras otra crisis en el 2007.

Recuerdo que en ese entonces mi amigo Fabio Zambrana comandó un movimiento con la nueva inscripción de socios por lo cual se creó una oficina para ese objetivo. Todos estos cambios se dieron gracias al trabajo de una muchachada joven, mucho menor que yo. Ellos me convocaron y me convencieron. Duré hasta el 2013 y con logros deportivos como el que conseguimos en el 2010. Por eso vuelvo a decir, soy y seré la última opción para la próxima elección a presidente de Oriente.

¿Cómo califica la dirigencia actual del club?

No puedo calificarla públicamente. Soy un convencido que todo lo concerniente a críticas y propuestas hay que hacerlas en el interior mismo de una asamblea o de un directorio. Lo digo porque ahora, con las redes sociales, una opinión puede convertirse en dañina.

¿Keko Álvarez hizo una buena gestión?

Considero que cada presidente que pasó por Oriente Petrolero ha hecho todo lo que ha podido. Han puesto mucho esfuerzo, mucho de su tiempo personal y mucho de sus recursos económicos. Algunos tuvieron éxitos y otros no pudieron conseguir sus objetivos, pero igual lo dejaron todo. Ahora, uno entiende al hincha y al socio, a quienes solo le interesa que el equipo sea campeón.

A ellos les gusta que el equipo sea protagonista, que juegue instancias decisivas como una final o por algo importante. Es así y entiendo que cuando esto pasa, la gente lo aplaude. Por eso, el dirigente que asuma debe plantearse siempre darle un logro deportivo al club.

¿Por qué está costando sumar nuevos logros deportivos?

En el fútbol no hay milagro. Es decir, no se puede ser campeón de la noche a la mañana. Son raros los equipos que afrontan un torneo y son campeones. Todo es un producto del trabajo y de una planificación. Por eso, el directorio actual tiene el mandato de una asamblea que cumplir hasta fin de año la gestión que en un principio la empezó José Ernesto Álvarez y obviamente, otra asamblea será la que decida si se adelantan las elecciones.

Si se adelantan, ¿cuál será el paso a seguir?

Si se adelantaran, esto no significa que el directorio actual esté analizando ya el segundo torneo porque el presente termina en mayo y luego viene la Copa América. Hay un párate en la temporada, lo cual debe ayudar a planificar lo que viene. Debe ser así porque no es positivo deshacerse de la mayoría de un plantel para armar uno nuevo y de yapa tener un nuevo cuerpo técnico. No es saludable hacerlo, ya que lo mejor es mantener la base de un equipo de cara a un próximo reto. Por eso repito, de la noche a la mañana no se arma un buen equipo.

Carlos Pontons y Marisol Negrete quieren ser presidente, ¿es saludable?

Por supuesto. Si fuera elegida la señora Negrete bienvenido sea. En el mundo hay mujeres que presiden grandes países, entonces por qué no esta señora.

Acá, lo importante es que hay un comité electoral (presidido por Mario Suárez Riglos), un comité de fiscalización (elegido hace tres semanas) y un estatuto al cual debemos regirnos. Todos los socios de Oriente tienen el derecho de elegir y ser elegido siempre y cuando se respete nuestra norma.