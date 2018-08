Mirá por qué Juan Manuel Llop eligió a Guillermo Viscarra como capitán

El carné pesó. La capitanía en Oriente Petrolero fue tema de debate entre sus seguidores, ya que hasta el final del torneo Apertura el dueño del cintillo era el uruguayo Marcelo Román; sin embargo, en el primer partido del Clausura, Guillermo Viscarra – que retornó al club- fue el líder del equipo. Juan Manuel Llop explicó que lo eligió porque fue titular y boliviano.

“Lo he elegido porque, obviamente, Marcelo no comenzó jugando. Además, no es un tema determinante para mí, lo hablé con los chicos”, dijo Llop la tarde de este jueves, antes de iniciar la práctica en San Antonio. Además, señaló que cuando vio que Román no estaría desde el vamos ante Aurora lo “ubicó” a ‘Billy’, que cuando se fue del equipo refinero también era el que comandaba el grupo.

Llop también indicó que la experiencia que ha ido adquiriendo Viscarra fueron factores determinantes. “Es arquero de la selección nacional, es boliviano y los jugadores saben, que cuando hay un jugador nacional que ha tenido cierta transcendencia debería ser el capitán”, disparó Llop, a seis fechas del inicio del campeonato, cuando todos se preguntaban el motivo.

La historia

A finales de 2016, el excapitán refinero Ronald Raldes dejó el equipo y Viscarra, que pasaba por un buen momento, quedó al mando del grupo. Seis meses después, el arquero también se fue del club y Román, que se había ganado el cariño de la gente –es más, la gente lo pidió por todos lados- se quedó con el brazalete.

Ahora, después de un año y con el retorno de Viscarra al campamento refinero, Román quedó desplazado, es el segundo. Mientras que Carlos Áñez es el tercero en la lista. Este último es el jugador que más años lleva con la camiseta de Oriente, de la actual plantilla y hasta antes de retorno de Viscarra, era el sucesor de Román.